¿Jazmín Pinedo está embarazada? La 'Chinita' realizó sorpresivo anuncio junto a su pareja

Jazmín Pinedo realizó importante noticia en redes sociales. (Foto: Jazmín Pinedo/ Instagram)

¡Felicidades! La exintegrante de 'Esto es Guerra' realizó un importante anuncio junto a su pareja en redes sociales.

Jazmín Pinedo está captando la atención de diversos cibernautas tras compartir un video junto a su pareja, Pedro Araujo, que desató todo tipo de especulaciones en redes sociales.

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Jazmín Pinedo realiza importante anuncio

En las imágenes, difundidas a través de su cuenta de Instagram, se observa el vientre de la popular 'Chinita' mientras su novio coloca las manos sobre él, acompañado de la frase "ya es una realidad". Este detalle generó de inmediato rumores sobre un posible embarazo, ilusionando a sus seguidores.

(Video: Jazmín Pinedo/ Instagram)

Sin embargo, exintegrante de 'Esto es Guerra' dejó claro que no se encuentra en la dulce espera. Lejos de ello, el video apuntaba a un importante paso en su relación de más de tres años.

En el mismo material, Jazmín muestra un papel con la frase: "New project", seguido de imágenes de un terreno en construcción y la firma de un contrato, lo que evidenciaría el lanzamiento de un nuevo proyecto inmobiliario junto a la empresa de su pareja.

De esta manera, todo indicaría que la conductora estaría celebrando la concreción de una nueva inversión, posiblemente la venta de una vivienda en desarrollo, reafirmando su incursión en el rubro de la construcción junto a Araujo.