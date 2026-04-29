Ex Miss Perú confesó fue acosada por Erick Elera: "Fue difícil..."

Lesly Reyna contó que todo eso sucedió cuando ella tenía 18 años. (Foto: América TV/ Difusión)

¡Fuerte acusación! La ex Miss Perú contó detalles de cómo Erick Elera la acosaba y generó todo tipo de reacciones en redes.

Erick Elera está en el 'ojo de la tormenta' tras las recientes declaraciones de Lesly Reyna, quien relató una experiencia incómoda que vivió durante su participación en el programa 'El gran show'.

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En una entrevista reciente, la modelo e influencer contó que los hechos ocurrieron cuando tenía 18 años, etapa en la que recién iniciaba su carrera en televisión. Según su testimonio, atravesó una situación difícil debido a la insistencia del actor de 'Al fondo hay sitio'.

Lesly Reyna reveló que Erick Elera la acosaba

Lesly Reyna recordó que, pese a tratarse de una oportunidad profesional importante, también tuvo que enfrentar momentos incómodos dentro del programa que conducía Gisela Valcárcel. Al ser consultada sobre episodios de acoso, mencionó directamente a Erick Elera y señaló que la situación fue especialmente compleja por su corta edad.

"Cuando era más chiquita siento que fue un poco más traumático, cuando estaba en ‘El gran show’. Como que intentan mucho y tienes 18 años es como que la producción me ayudaba y sí, Erick Elera", expresó, dejando entrever que el comportamiento generó preocupación dentro del equipo de trabajo. De hecho, aseguró que la producción intervino para protegerla y evitar acercamientos no deseados.

La ex Miss Perú también detalló que el actor habría conseguido su número de contacto sin su consentimiento y que intentó comunicarse con ella en reiteradas ocasiones. "No sé cómo se consiguió mi número… se aparecía al canal", relató.

Ante esta situación, Reyna optó por no responder y tomar distancia, incluso cambiando de número telefónico. Asimismo, reiteró que la intervención de la producción fue clave para frenar el acercamiento, lo que refuerza la gravedad del episodio que hoy vuelve a generar debate en el medio.