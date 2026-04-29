Karen Schwarz reveló que Ezio Oliva la dejó por su expareja y no pudo contener el llanto

Karen Schwarz reveló que Ezio Oliva terminó con ella por su expareja. (Foto: ATV)

¡No todo fue felicidad! Karen Schwarz contó que el cantante decidió dejarla porque no superaba a su expareja. Más detalles en la nota.

La historia de amor entre Karen Schwarz y Ezio Oliva no comenzó de la mejor manera. Durante su participación en el programa 'La verdad a prueba', la exreina de belleza sorprendió al revelar detalles inéditos sobre el inicio de su relación, marcada por una inesperada ruptura.

Karen Schwarz reveló que Ezio Oliva terminó con ella por su expareja

Según contó, cuando ambos ya llevaban cerca de ocho meses y los sentimientos eran fuertes, Ezio decidió poner fin al vínculo porque aún no superaba a una expareja. "Yo no me quería enamorar y me enamoré… cuando me enamoro, él decidió decirme ‘no es el momento’", recordó Karen, visiblemente afectada al revivir ese episodio.

La conductora confesó que atravesó un periodo muy doloroso tras la separación. "Yo sufrí un montón… lloraba, no dormía en mi cama, solo estaba en el sillón mirando un foco", relató, describiendo uno de los momentos más difíciles de su vida personal.

La ruptura se extendió por aproximadamente dos meses. Durante ese tiempo, Karen optó por bloquear a Ezio en redes sociales para cuidar su bienestar emocional, especialmente al ver publicaciones que la afectaban. "Fue duro… me dijo 'no me odies', y le respondí: 'no regreses'", contó.

(Foto: Karen Schwarz/ Instagram)

Pese a ese complicado inicio, la pareja logró superar las dificultades con el tiempo, consolidando una relación que hoy es una de las más estables y queridas del espectáculo peruano.