Francho Sierralta y su esposa protagonizaron incómodo momento durante el show de Luzu. (Foto:Francho Sierralta / IG - Magaly TV)

Diversas personas le recordaron su ampay en el yate junto a Mario Irivarren y su esposa protagonizó incómodo momento.

La llegada de ‘Nadie Dice Nada’ a Lima tuvo un episodio inesperado que terminó acaparando la atención del público. Francho Sierralta protagonizó un incómodo momento cuando uno de los asistentes decidió recordar su polémico ampay en un yate junto a Mario Irivarren, Patricio Parodi, entre otros influencers.

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Francho Sierralta vivió vergonzoso momento en el show de Luzu

El hecho ocurrió el domingo 22 de noviembre, durante la presentación del programa de Luzu TV en el Duomo Costa 21, en San Miguel. Todo sucedió mientras Nicolás Occhiato, conductor del espacio argentino, interactuaba con los espectadores.

En medio de la dinámica, un joven se acercó a Occhiato para mostrarle la pantalla de su celular, donde había escrito una llamativa frase: "Yo tengo el chisme". Con esta introducción, comenzó a contar detalles del ampay.

La situación tomó un giro particular cuando las cámaras permitieron ver que el empresario estaba sentado a escasa distancia del joven que relataba el episodio. Francho Sierralta no había acudido solo al espectáculo. A su lado se encontraba Nathalie Galleno, su esposa, quien también llamó la atención de los conductores.

(Foto: Mar/TikTok)

Durante la conversación, Occhiato les preguntó qué relación tenían, pero ella optó por no dar precisiones sobre su vínculo con el empresario. La inesperada intervención provocó gritos y reacciones entre los asistentes.

Los integrantes de ‘Nadie Dice Nada’ no ocultaban su sorpresa al descubrir que el protagonista de aquella historia se encontraba entre el público. El momento rápidamente se convirtió en uno de los pasajes más comentados de la presentación. La repercusión no terminó con el espectáculo. Otros videos compartidos en TikTok mostraron que Nathalie Galleno abandonó el recinto antes de que concluyera la función.