Marcelo Tinelli confirmó su romance con entrenadora personal. Foto: Instagram

El famoso conductor argentino decidió voltear la página y darse una nueva oportunidad en el amor tras su ruptura con Millet Figueroa.

¡Se dio una nueva oportunidad en el amor! Marcelo Tinelli volvió a sorprender al hablar públicamente de su nueva relación sentimental, luego de terminar su romance de casi tres años con la modelo peruana Milett Figueroa. El conductor argentino habría iniciado una historia de amor con Ágata Lescano, una entrenadora personal de 37 años que ya formaría parte de su entorno más cercano.

Marcelo Tinelli confirmó su romance con entrenadora personal

Durante una reciente edición de su programa ‘Dale Match’, Marcelo Tinelli decidió romper su silencio sobre su vida amorosa. Lejos de evitar las preguntas, el presentador confirmó que tiene novia y dejó en claro que está disfrutando de esta nueva etapa sentimental.

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“Vamos bien... Con mi novia estamos bien”, expresó el argentino. Además, reveló que llevan “un mes y días” de relación y contó que hubo una propuesta para hacer oficial el romance. “Para mí, el noviazgo viene con una propuesta”, agregó, dejando entrever que esta nueva historia va en serio.

Los rumores sobre el nuevo amor de Marcelo Tinelli comenzaron a circular en octubre, pero tomaron mayor fuerza durante el último fin de semana. Esto ocurrió después de que el conductor publicara varias fotografías de una reunión con amigos y familiares en un restaurante ubicado en el barrio de La Paternal, en Buenos Aires.

Según informó Teleshow, durante aquel encuentro Marcelo Tinelli habría tenido gestos cariñosos con Ágata Lescano, a quien incluso se habría referido con la frase “Ella es una divina”. Asimismo, el presentador habría aprovechado la ocasión para presentarla oficialmente como su pareja ante sus seres queridos, dejando atrás su historia sentimental con Milett Figueroa.



(Foto: Instagram)

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Milett Figueroa y lo que dijo sobre el fin de su relación con Marcelo Tinelli

La nueva relación sentimental de Marcelo Tinelli sale a la luz meses después de su ruptura con Milett Figueroa, con quien compartió casi tres años de romance. Aunque ambos decidieron tomar caminos diferentes, la modelo y actriz peruana dejó en claro que su historia de amor terminó de manera tranquila y sin conflictos.

Durante una reciente entrevista en el pódcast de José Peláez, Milett Figueroa habló sobre su separación del conductor argentino y aseguró que, pese a que actualmente no mantienen comunicación, guarda buenos recuerdos de la relación. “Estamos muy bien, la verdad, como dos personas que cerraron un ciclo con amor, un capítulo con amor y mucho respeto”, expresó la modelo peruana.