Samahara Lobatón defiende su relación con Renato Rossini Jr. y aclara cómo están. Foto: Instagram

Samahara Lobatón rompió su silencio tras las polémicas declaraciones del padre de Renato Rossini Jr. y sorprendió al revelar cómo marcha realmente su relación.

Renato Rossini padre volvió a causar polémica luego de referirse a la relación sentimental entre su hijo, Renato Rossini Jr., y Samahara Lobatón. Durante una transmisión en vivo, el reconocido actor respondió una pregunta sobre el romance de la pareja con una frase que rápidamente generó comentarios entre los usuarios.

¿Qué dijo Renato Rossini sobre el romance de su hijo con Samahara?

Todo comenzó cuando Samuel Suárez, creador de Instarándula, compartió un video que recibió de una de sus seguidoras. En las imágenes se escucha al padre de Renato Rossini Jr. decir: "Involucrado sí, enamorado no".

Aunque no se conoce el contexto completo de la transmisión en vivo que realizó Renato Rossini, sus palabras despertaron especulaciones sobre lo que él piensa y los verdaderos sentimientos de su hijo hacia la hija de Melissa Klug.



(Fuente: Magaly TV)

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Samahara Lobatón responde al papá de Renato Rossini tras polémica declaración

Lejos de quedarse callada, Samahara Lobatón decidió pronunciarse sobre las declaraciones del padre de su pareja. La influencer aseguró que ambos están "muy ilusionados" con su relación y explicó que la exposición mediática puede resultar abrumadora para Renato Rossini Jr., quien también ha estado en el centro de los comentarios por su romance.

Además, la hija de Melissa Klug sorprendió al interpretar de manera positiva las palabras del actor. Según explicó, cuando Renato Rossini padre mencionó que su hijo estaba involucrado, se refería al compromiso que demuestra dentro de la relación. "Porque está adentro de la relación, porque ve a su hijo comprometido conmigo, que no lo ve pendejeando", sostuvo.

Samahara Lobatón defiende su relación con Renato Rossini Jr. y aclara cómo están

La creadora de contenido también dejó entrever que mantiene una buena relación con el padre de su pareja. Para respaldar su posición, aseguró que, si el actor no tuviera una buena opinión de ella, "ni siquiera querría sentarse conmigo en una mesa". De esta manera, buscó restar importancia a las interpretaciones negativas que surgieron en redes sociales.

Finalmente, Samahara Lobatón dejó claro que su romance con Renato Rossini Jr. continúa avanzando sin problemas. Aunque las palabras del padre del chico reality generaron diversas reacciones, la influencer prefirió enfocarse en el momento que ambos están viviendo y reafirmó que se encuentran ilusionados con esta nueva etapa sentimental.