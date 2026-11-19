Mario Hart contó cómo se sintió al ver el beso de Korina en público. Foto: Instagram

El piloto de autos Mario Hart no dudó en expresar lo que sintió y lo que le dijo a Korina tras verla besarse con otro en público.

Mario Hart vivió un inesperado momento durante su reciente visita al teatro. El piloto de autos y exchico reality asistió junto a su familia al estreno de la obra 'No es otra fiesta de chamba', protagonizada por Korina Rivadeneira, su expareja y madre de sus hijos, con la intención de apoyarla en esta nueva etapa artística.

Sin embargo, lo que parecía ser una noche tranquila terminó convirtiéndose en una situación incómoda para Mario Hart, luego de presenciar una escena en la que Korina Rivadeneira se besó con el actor argentino Nacho Di Marco. El momento ocurrió como parte de la puesta en escena y llamó la atención por la presencia del piloto entre los espectadores.

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Mario Hart contó cómo se sintió al ver el beso de Korina en público

Mario Hart confesó que se llevó una gran sorpresa al presenciar el beso entre Korina Rivadeneira y el actor argentino Nacho Di Marco durante una obra de teatro. Sin embargo, el piloto aclaró que su incomodidad no fue por la escena romántica, sino por la presencia de los camarógrafos, quienes comenzaron a enfocarlo justo cuando ocurría el beso.

Durante el programa 'Sin más qu}}e decir', el exchico reality contó que conversó con Korina Rivadeneira después de lo sucedido para explicarle cómo se sintió. Según señaló, le habría gustado saber con anticipación que habría cámaras de televisión y una escena de beso, pues así habría podido prepararse para la situación o decidir no asistir a la función.

“Esto que estoy contando se lo comenté a Korina y le dije ‘oye, me hubieras dicho por lo menos que iban las cámaras y que había el beso para estar preparado o, por último, no ir y que no haya esta situación que me estén ponchando a mí cuando hay un beso en la ficción. Me dijo ‘la verdad, hasta a nosotros nos ha incomodado la cantidad de cámaras que habian, no sabíamos’”, expresó Mario Hart, dejando claro que la presencia de la prensa también habría sorprendido a los protagonistas de la obra.



(Fuente: 'Sin Más Que Decir')

Mario Hart descartó sentir celos

Mario Hart también explicó cómo tomó la escena romántica de Korina Rivadeneira y aseguró que su reacción fue muy distinta a la que habría tenido cuando todavía eran pareja. El piloto recordó que, durante su relación sentimental, prefería evitar presenciar este tipo de escenas para respetar el trabajo de la actriz y no sentirse incómodo.

Sin embargo, el exchico reality dejó claro que actualmente las cosas han cambiado y que el beso de Korina Rivadeneira con Nacho Di Marco no le provocó ningún tipo de celos. “Ahora, la verdad que no. No es que me haya puesto celoso ni nada. Normal. Está haciendo su chamba”, expresó Mario Hart, dejando en claro que comprende que estas escenas forman parte del trabajo artístico de su expareja.