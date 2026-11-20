La ‘Foquita’ explicó por qué quiso tener este gesto con su tío 'Cuto' Guadalupe. Foto: Instagram

La ‘Foquita’ no escatimó en gastos para sorprender su tío y así cumplir la promesa que le había hecho hace años atrás.

Aunque por un tiempo se distanciaron por algunas diferencias, lo cierto es que en la actualidad, la relación entre Jefferson Farfán y su tío materno Luis 'Cuto' Guadalupe está muy bien y ha vuelto a ser la de antes. Por ello, el exfutbolista no dudó en sorprender a su tío con un gran regalo por sus 50 años y así cumplirle la promesa que le hizo hace algunos años.

El emotivo momento quedó inmortalizado en varias fotografías que Jefferson Farfán compartió en sus redes sociales. En las imágenes, ‘Cuto’ Guadalupe aparece muy feliz junto a su sobrino y la madre de la ‘Foquita’, disfrutando de una celebración familiar llena de cariño. Además, el exfutbolista acompañó las fotos con un conmovedor mensaje dedicado a su querido tío.

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¿Qué le regaló Farfán a su tío 'Cuto' Guadalupe?

“Mi tío ‘Cuto’. Dicen que las promeses están para cumplirse y hoy me toca cumplir una que te hice hace tiempo por tus 50 años. Sé cuánto esperaste este momento y lo mucho que significa para ti. Hoy, con mucho cariño, quiero entregarte este regalo que tanto soñaste”, es parte del mensaje de la publicación de Jefferson Farfán en donde muestra el lujoso regalo que le dio a su tío.

El exfutbolista peruano Jefferson Farfán sorprendió a su tío Luis ‘Cuto’ Guadalupe con una lujosa camioneta Ford Expedition de color blanco, que sería del año 2026. El vehículo destaca por su imponente tamaño, diseño moderno y elegante apariencia. Según la página oficial de Ford Perú, la camioneta tiene un precio referencial de US$ 84,990, equivalente a S/ 322,962.



(Foto: Instagram)

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La ‘Foquita’ explicó por qué quiso tener este gesto con su tío 'Cuto' Guadalupe

Para Jefferson Farfán, regalarle una lujosa camioneta a su tío Luis ‘Cuto’ Guadalupe tuvo un significado muy especial. El exfutbolista dejó en claro que no se trataba simplemente de un costoso obsequio, sino de una forma de agradecerle por haberlo acompañado durante tantos años, brindándole consejos, cariño y apoyo en los momentos más difíciles de su vida.

“Pero más allá de un carro, este es un pequeño agradecimiento por todo lo que has hecho por mí. Por estar siempre ahí, en las buenas y en las malas, por tus consejos, por tu cariño y, sobre todo, por nunca dejar de creer en mí”, manifestó Jefferson Farfán. Además, la popular ‘Foquita’ destacó lo importante que es para él ver feliz a su tío. “Hoy me toca devolverte un poquito de todo lo que me has dado. Porque verte feliz también es parte de mi felicidad”, expresó.

Finalmente, Jefferson Farfán cerró su emotiva dedicatoria con unas palabras que reflejan el gran cariño que siente por ‘Cuto’ Guadalupe. “Te quiero mucho, tío. Disfrútalo, que te lo mereces”, escribió el exjugador de la selección peruana.