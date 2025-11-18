Frank Mendizábal presenta 'Misterios del Más Allá: En Vivo' con la participación especial de Eva Ayllón. (Fuente: DIFUSIÓN)

'Misterios del Más Allá: En Vivo' será la primera experiencia inmersiva que permitirá al público vivir de cerca relatos, energías y sensaciones del mundo espiritual.

El médium y creador del exitoso podcast Misterios del Más Allá, Frank Mendizábal, llega al teatro con un espectáculo paranormal totalmente novedoso en el Perú. “Misterios del Más Allá: En Vivo” será la primera experiencia inmersiva que permitirá al público vivir de cerca relatos, energías y sensaciones del mundo espiritual, guiados por el propio Mendizábal, quien se ha convertido en una de las voces más influyentes del contenido paranormal en el país.

La noche tendrá un momento muy especial con la presencia de Eva Ayllón, invitada exclusiva del espectáculo. La reconocida artista compartirá vivencias e historias personales relacionadas con lo sobrenatural, ofreciendo un testimonio íntimo y emotivo que marcará uno de los puntos más impactantes de la función.

El Teatro del Centro Español del Perú será transformado en un ambiente sensorial y envolvente, diseñado para que los asistentes sientan el suspenso y la energía de los casos que han cautivado a miles de oyentes del podcast.

Las entradas al espectáculo ofrecen tres zonas: Golden (S/ 350), que incluye asientos en primeras filas, un Meet & Greet con Frank y tres preguntas al tarot; Platinum (S/ 175), con asientos en zonas intermedias y posteriores; y Mezanine (S/ 100), en el segundo nivel. La ubicación dentro de cada categoría es por orden de llegada, y los boletos pueden adquirirse escribiendo por WhatsApp al 960 712 770. Se aceptan pagos por Yape, Plin, transferencia o tarjeta de crédito.

Información general

· Lugar: Teatro del Centro Español del Perú – Jesús María (Av. Gral. Felipe Salaverry 1910, Jesús María 15072)

· Fecha: miércoles 3 de diciembre

· Hora: 8:00 p. m.

· Ingreso: por orden de llegada según la zona adquirida

