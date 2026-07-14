Frank Mendizábal presenta su nuevo libro: La energía de tu hogar

Frank Mendizábal es comunicador audiovisual, médium y tarotista. Foto: Difusión

El reconocido médium y tarotista comparte un método para armonizar los espacios del hogar a través del feng shui, la numerología y rituales de limpieza energética.

Para muchas personas, el hogar es mucho más que un lugar donde vivir: es un refugio, un espacio que influye en el estado de ánimo, las relaciones personales e incluso en la sensación de bienestar. Bajo esa premisa, el reconocido médium y tarotista Frank Mendizábal presenta La energía de tu hogar, un libro que invita a descubrir cómo transformar los ambientes cotidianos para convertirlos en aliados del equilibrio y la armonía. Disponible desde el martes 14 de julio en las principales librerías a nivel nacional.

Luego del éxito de Almas conectadas, Mendizábal reúne en esta nueva publicación años de experiencia en el mundo de la espiritualidad para acercar al público herramientas inspiradas en el feng shui, la numerología, el simbolismo de los colores y diversos rituales de limpieza energética.

Con un lenguaje cercano y práctico, el autor propone que pequeños cambios en la organización, decoración y energía de los espacios pueden convertirse, según su enfoque, en un punto de partida para vivir con mayor calma y propósito.

Lejos de ser una guía estricta para organizar los espacios, La energía de tu hogar plantea una mirada distinta sobre la casa: un espacio vivo que refleja lo que somos y que, de acuerdo con la visión del autor, puede influir en aspectos como las relaciones familiares, la prosperidad, la abundancia y el crecimiento personal.

En un momento en el que cada vez más personas buscan alternativas para fortalecer su bienestar emocional y espiritual, el libro ofrece recomendaciones y rituales sencillos que invitan a observar el hogar desde una nueva perspectiva y a convertir cada ambiente en un espacio de renovación.

Frank Mendizábal es comunicador audiovisual, médium y tarotista, fundador de Almas Conectadas, una comunidad que ha reunido a miles de seguidores interesados en temas de espiritualidad y crecimiento personal. Además, participa regularmente en programas de radio y televisión, donde comparte contenidos relacionados con la energía, el tarot y los fenómenos paranormales para una audiencia nacional e internacional.

Como parte de su lanzamiento, La energía de tu hogar será presentado el domingo 26 de julio, a las 5:00 p. m., en la Feria Internacional del Libro de Lima, en una conversación junto a la conductora Janet Barboza, donde Frank Mendizábal compartirá las claves de su propuesta sobre la energía de los espacios y el bienestar espiritual. Esta presentación será una oportunidad para que los lectores conozcan de cerca al autor y descubran cómo, según su propuesta, transformar la energía del hogar puede ser también el primer paso para transformar la vida.

Para más información sobre FRANK MENDIZÁBAL y sus libros, los lectores pueden ingresar a www.penguinlibros.com/pe/ y las redes de PENGUIN PERÚ.