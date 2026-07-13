Isabella Ladera muestra su cuerpo posparto y recibe una ola de elogios

Miles de fans quedaron en shock al ver cómo luce Isabella Ladera tras dar a luz. (Foto: Isabella Ladera/ Instagram)

Isabella Ladera se animó a mostrar su cuerpo tras dar a luz y sorprendió a sus seguidores, pues durante el embarazo había subido casi 20 kilos.

Isabella Ladera conmovió a sus seguidores al compartir detalles de la llegada de su segundo hijo junto a Hugo García. A través de sus redes sociales, la venezolana reveló cómo vivió el parto y mostró el cambio que experimentó su cuerpo tras dar a luz.

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En sus historias de Instagram, la influencer contó que el trabajo de parto se extendió durante 26 horas, convirtiéndose en uno de los momentos más intensos de su vida. Pese al cansancio y las dificultades, aseguró que nunca dejó de luchar por conocer a su pequeño.

"Casi tiro la toalla, pero el amor que me rodea no me lo permitió. Tres pujos después, salió Koa", escribió Isabella, emocionando a sus seguidores con el relato del nacimiento de su hijo.

Isabella Ladera mostró su cuerpo tras dar a luz

Además, la modelo sorprendió al publicar un video en el que aparece usando pijama y mostrando cómo luce su cuerpo pocas horas después del parto, el cual, según reveló, fue completamente natural y sin anestesia.

"Así me veo, hermanas", escribió junto a las imágenes, recibiendo cientos de mensajes de apoyo y admiración por mostrarse de manera auténtica en una etapa tan especial de su vida.

(Foto: Isabella Ladera/ Instagram)

Recordemos que, hace pocos días, Isabella Ladera habia confirmado que durante su embarazo subió 20 kilos. Esta confesión sorprendió a sus seguidores, pero ella aseguró que estaba disfrutando del momento.