Isabella Ladera revela el difícil momento que atravesó durante el parto de su hijo Koa

Isabella Ladera contó que fueron 26 horas de parto. Foto: Instagram

El último fin de semana, Isabella Ladera y el exchico reality Hugo García se convirtieron en padres. La influencer venezolana decidió contar cómo fue el proceso del nacimiento de Koa.

Isabella Ladera emocionó a sus seguidores al anunciar el nacimiento de su hijo Koa, pero también decidió compartir una parte muy íntima de ese momento. La influencer contó por primera vez cómo fueron las horas más complicadas antes de tener a su bebé en brazos.

Según reveló, vivió un parto bastante intenso, pues tuvo que soportar 26 horas de contracciones. Isabella confesó que el cansancio fue tan fuerte que en algunos momentos sintió que ya no podía más, pero aseguró que la llegada de su hijo hizo que todo valiera la pena.

Isabella Ladera contó que fueron 26 horas de parto

A través de sus historias de Instagram, la creadora de contenido mostró una imagen del lugar donde dio a luz y recordó el difícil proceso que atravesó antes de conocer a Koa. Con mucha sinceridad, dejó ver que no fue una experiencia sencilla, pero sí una de las más importantes de su vida.

La influencer describió las contracciones como “demasiado transformadoras” y admitió que hubo instantes en los que pensó en rendirse. Sin embargo, pese al dolor y al agotamiento, Isabella destacó que tener a su bebé finalmente en sus brazos superó todo lo que alguna vez imaginó.

"26 horas de parto, contracciones demasiado transformadoras. Casi tiro la toalla, pero el amor que me rodea no me lo permitió. Tres pujos después, salió Koa", contó la pareja de Hugo García.



(Foto: Instagram)

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Hugo García y su emoción tras el nacimiento de su bebé

Hugo García emocionó a sus seguidores al compartir su primera reacción tras el nacimiento de Koa, su hijo con Isabella Ladera. El exchico reality publicó tiernas imágenes junto a su bebé y expresó lo feliz que se siente al iniciar esta nueva etapa como padre. “A pesar de no dormir, ayer viví una de las noches más felices de mi vida. Gracias vida, no sabía que se podía amar así”, escribió en redes sociales.



(Foto: Instagram)

El influencer también dejó ver lo especial que fue tener a su pequeño en brazos por primera vez. Conmovido por este nuevo capítulo en su vida, Hugo García describió ese instante junto a Koa como “una conexión que no necesita palabras”.