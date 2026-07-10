‘La Noche Dorada 2’ del Zein: fecha, lugar y streamers que pelearán en el ring

'La Noche Dorada 2' será en el coliseo Eduardo Dibós. Foto: Instagram

Cañita, Kingteka y Zully son solo algunos de los streamers que participarán en ‘La Noche Dorada 2’ del Zein.

El coliseo Eduardo Dibós de San Borja, en Lima, volverá a convertirse en el punto de encuentro para los fanáticos del boxeo amateur y el entretenimiento en streaming con una nueva edición de 'La Noche Dorada 2'. El evento reunirá a conocidos streamers y tiktokers de Perú y otros países, quienes se subirán al ring para protagonizar una jornada cargada de emoción.

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¿Cuándo y dónde será ‘La Noche Dorada 2’?

La velada, organizada por el creador de contenido Andy Merino, más conocido como ElZeein, se realizará el sábado 5 de septiembre. Esta segunda edición promete una cartelera llamativa, con figuras populares de las redes sociales que buscarán demostrar su preparación y resistencia frente al público.

Al igual que en su primera entrega, el escenario elegido será el coliseo Eduardo Dibós, uno de los recintos deportivos más importantes de Lima. La expectativa por el evento no solo se siente entre los asistentes, sino también en redes sociales, donde los seguidores de los participantes ya vienen calentando la previa.

¿Quiénes se enfrentarán en ‘La Noche Dorada 2’?

Uno de los enfrentamientos más esperados será la pelea estelar entre el peruano Cañita y el colombiano JH de la Cruz. Ambos llegan con un antecedente importante: en el último año lograron vencer a Cristorata, lo que aumenta el interés por ver quién se impondrá en este nuevo reto. Además, el evento ya agotó las localidades de tribuna baja y la zona Golden derecha durante la preventa.



(Foto: captura YouTube)

En la categoría femenina también habrá un duelo que promete. Zully, una de las streamers peruanas más reconocidas y con creciente proyección internacional, subirá al ring para enfrentar a May Osorio, creadora de contenido ecuatoriana. Este combate se perfila como uno de los más comentados por los fans.

Otro de los cruces que ha generado gran expectativa es el de Kingteka contra Bebote, ambos streamers peruanos. La tensión entre ellos creció tras un incidente ocurrido en Japón, cuando Kingteka agredió a Bebote en un restaurante luego de una discusión por comentarios previos. Ahora, ambos tendrán la oportunidad de resolver sus diferencias sobre el ring.

Los duelos de ‘La Noche Dorada 2’