Kylie Jenner no logra vender su lujosa casa y reduce su precio en $10 millones

Kylie Jenner no logra vender su lujosa mansión y reduce su precio. (Foto: ¡Hola!)

La lujosa residencia de Kylie Jenner volvió al mercado con un precio mucho menor, luego de no despertar el interés de ningún comprador.

Kylie Jenner volvió a poner a la venta una de sus exclusivas propiedades en Los Ángeles, pero esta vez con una importante rebaja. La empresaria redujo en 10 millones de dólares el precio de su mansión ubicada en el exclusivo barrio de Holmby Hills, luego de no conseguir un comprador.

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Kylie Jenner bajó el precio de su mansión

La residencia fue puesta en el mercado en diciembre pasado por 48 millones de dólares. Sin embargo, al no concretarse la venta, ahora su precio bajó a 38,5 millones de dólares.

La mansión cuenta con siete habitaciones, 14 baños, una piscina, gimnasio, sala de juegos, dos bares y estacionamiento con capacidad para 20 vehículos. Además, dispone de dos apartamentos para invitados, cada uno con acceso independiente y jardín privado.

Esta no es la única propiedad que Kylie ha intentado vender este año. En marzo también puso en el mercado otra de sus residencias, ubicada en Hidden Hills, por un valor de 20 millones de dólares.

(Foto: Difusión)

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La venta de sus lujosas casas coincide con un momento de gran atención para la empresaria. En junio pasado, Jenner recibió una tercera demanda presentada por un exempleado, quien denunció presuntas irregularidades relacionadas con sus condiciones laborales.