Frank Mendizábal, referente de la mediumnidad y el esoterismo en el país, anuncia Taller de Tarot durante la temporada de verano

El personaje público del ámbito espiritual realizará un taller presencial en febrero, dirigido a quienes buscan aprovechar las vacaciones con una actividad formativa y práctica.

Con una presencia sostenida en plataformas digitales y una comunidad que sigue de cerca su trabajo en el ámbito espiritual, Frank Mendizábal anunció la realización de un nuevo Taller de Tarot presencial, una actividad que se desarrollará durante la temporada de verano y que apunta a quienes buscan aprovechar las vacaciones con una propuesta distinta.

Conocido por su alcance mediático y por su rol como formador dentro del mundo esotérico, Mendizábal presentará esta nueva edición como parte de la cuarta promoción de alumnos que ha formado a lo largo de su trayectoria. El taller está dirigido tanto a personas que desean iniciarse en el Tarot como a quienes buscan profundizar conocimientos bajo una metodología guiada.

La jornada se realizará el sábado 21 de febrero, en modalidad presencial y formato intensivo. Durante el encuentro, los participantes trabajarán la simbología del Tarot, sus principios de interpretación y su aplicación consciente, bajo la guía directa de Mendizábal, quien mantiene una relación activa con su audiencia a través de distintos espacios de difusión.



En un contexto donde el interés por el bienestar emocional y el desarrollo personal ha ganado mayor visibilidad en la agenda pública, el taller se suma a la oferta de actividades alternativas que se desarrollan durante el verano y que buscan ofrecer opciones para el uso productivo del tiempo libre.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y los interesados pueden solicitar información a través del WhatsApp 960 712 770. Los cupos son limitados.