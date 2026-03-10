¿Hugo García le pidió tener un hijo a Alessia Rovegno? La exreina de belleza hizo inesperada declaración

Alessia Rovegno evitó responder detalles de cómo fue su relación con Hugo García. (Foto: Alessia Rovegno/ Instagram)

Alessia Rovegno se pronunció sobre su expareja Hugo García tras las versiones que surgieron sobre un supuesto pedido para formar una familia.

Alessia Rovegno decidió hablar sobre su expareja Hugo García durante una entrevista con 'Amor y Fuego'. Sus declaraciones sorprendieron a muchos y se dan luego de que el exchico reality anunció que será padre junto a Isabella Ladera.

¿Alessia Rovegno confirmó que Hugo García le pidió tener una familia?

La ex Miss Perú fue consultada sobre el embarazo de la actual pareja de García. Fiel a su estilo, no dudó en enviarle sus mejores deseos en esta nueva etapa que atraviesan como relación.

"¿Qué te puedo decir? Lo único que puedo decir es que un hijo siempre va a ser una bendición y que le deseo todo lo mejor", expresó Rovegno, dejando en claro que mantiene buenos deseos hacia su expareja.

En otro momento de la entrevista, Alessia también fue consultada sobre los comentarios realizados por Rebeca Escribens, quien insinuó que la relación habría terminado porque la modelo no estaba interesada en formar una familia.

Ante ello, Rovegno optó por no entrar en detalles sobre el motivo de la ruptura. Además, la modelo explicó que prefiere mantener la discreción del caso para evitar generar incomodidades entre las personas involucradas en la vida de Hugo García.

(Foto: Amor y Fuego)

"La verdad, creo que ya no me corresponde hablar de Hugo; él sabe perfectamente que le deseo todo lo mejor, pero ya es un tema que no me corresponde y también porque no me gustaría incomodar a otras personas involucradas", comentó.

Se debe tener en cuenta que la relación Alessia Rovegno y Hugo García llegó a su fin hace algún tiempo; sin embargo, ambos han dejado en claro en diversas oportunidades que la separación se dio en buenos términos, manteniendo el respeto y cariño.