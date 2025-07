Ignacio Baladán respondió luego de que La Segura dijo que él no era el papá de su bebé

Mamá de Ignacio Baladán habló tras polémica por paternidad de su hijo. Foto: Instagram

Ignacio Baladán reapareció en redes para responder al polémico video viral de La Segura, su pareja.

Durante el fin de semana, Natalia Segura, conocida en redes como La Segura, causó revuelo con un video en el que afirmaba que Ignacio Baladán no era el padre biológico de su hijo. Según explicó, había decidido contar la verdad porque ya no podía seguir ocultándola.

Sin embargo, más tarde se supo que todo se trató de una broma. La influencer utilizó el formato Get Ready With Me, muy popular en TikTok e Instagram, para hacer el video. Ignacio Baladán no estaba al tanto de la “broma”, por lo que se sorprendió al ver titulares en medios nacionales e internacionales sobre el tema.

PUEDES VER: Onelia Molina y su insólita explicación tras pasar la noche en la casa de Mario Irivarren

¿Qué dijo Ignacio Baladán sobre lo dicho por La Segura?

La Segura explicó que, al enterarse de lo que circulaba, Ignacio la llamó preocupado para preguntarle qué estaba pasando. Ella le respondió con su estilo divertido que solo era una broma para entretener a sus seguidores y que nunca pensó que tendría tanta repercusión.

Debido a la atención que generó el video, Ignacio Baladán decidió aclarar la situación en su cuenta de Instagram. Abrió una 'caja de preguntas' para responder dudas de sus seguidores y, entre ellas, habló sobre lo que sintió al ver la publicación viral de su pareja.

Un usuario le preguntó directamente cómo había tomado la falsa revelación, y él respondió con calma. “Bueno, en mi caso me dio gracia porque salió de las redes y molestando, así como hace Nati. Además, después se fue para otro lado y me dio más gracia que molestia”, comentó Ignacio.

Finalmente, dejó en claro que no se sintió afectado por la situación. “A mí no me molesta eso, así que todo normal. Incluso, me sumé al chiste porque para mí es eso, un chiste. No me afectó y no me molesta”, concluyó el uruguayo.



(Fuente: Instagram)

Mamá de Ignacio Baladán habló tras polémica por paternidad de su hijo

La madre de Ignacio Baladán optó por mantenerse al margen de la controversia relacionada con la supuesta paternidad de su hijo. En lugar de referirse al tema, compartió una tierna foto de su nieto para celebrar un momento especial: el bebé cumplió tres meses de nacido. “Hoy cumple 3 meses de vida el Benjamín de la familia”, escribió con emoción en la publicación.

En otra de sus publicaciones, Doña María Teresa Fulgueral continuó con sus contenidos habituales en redes, esta vez compartiendo una reflexión. “¿Alguna vez te has sentido atrapado por las opiniones de los demás?”, preguntó, para luego citar a la psicóloga Lorena Ponce: “No permitir que las decisiones de otros dicten tu vida puede ser crucial para mantener tu salud mental y emocional”. Según la experta, no poner límites puede causar dependencia emocional y afectar seriamente la autoestima.