¿Jefferson Farfán le pidió matrimonio a Xiomy Kanashiro? La bailarina hizo inesperada confesión

Xiomy Kanashiro confirmó que habló con Jefferson Farfán sobre el compromiso. (Foto: Xiomy Kanashiro - Instagram)

La popular 'Chinita' hizo inesperada confesión sobre su relación con Jefferson Farfán y sorprendió a sus seguidores.

La relación entre Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán está captando la atención de diversos medios luego de que la bailarina realizó un singular comentario sobre un posible matrimonio con el exseleccionado peruano.

PUEDES VER: Yahaira Plasencia contó por qué fracasó su relación con Jefferson Farfán

Xiomy Kanashiro quiere casarse con Jefferson Farfán

Todo ocurrió durante el programa América Hoy, donde la bailarina sorprendió al hablar abiertamente sobre su deseo de casarse. El momento se dio cuando 'Cuto' Guadalupe mencionó que esperaba ver pronto la boda de su sobrino.

Tras ese comentario, la conductora Janet Barboza le preguntó directamente a Xiomy si ya había hablado de matrimonio con Farfán. Sin rodeos, la artista respondió que sí y confesó que también está esperando dar el siguiente paso en su relación.

Entre bromas en el set, se comentó sobre el tamaño del anillo que debería recibir, señalando que, considerando el éxito del exfutbolista, la "roca" tendría que ser grande. La conversación generó risas, pero también dejó claro el interés de Kanashiro por formalizar.

(Foto: Xiomy Kanashiro - Instagram)

PUEDES VER: Yaco Eskenazi contó que casi termina con Natalie Vértiz tras viajar a Estados Unidos

Además, la joven expresó que le gustaría que tanto la pedida de mano como la boda sean momentos especiales y bien organizados; incluso no descartó que la propuesta sea transmitida por televisión.

Xiomy Kanashiro señaló que el tema del matrimonio ya ha sido conversado con la 'Foquita' en distintas etapas de la relación. "Pasito a pasito", comentó, mientras se animaba a bailar al ritmo de "El anillo pa’ cuando" de Jennifer Lopez, dejando entrever que la idea del matrimonio está más presente que nunca.