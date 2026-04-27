Diego Chavarri dejó entrever que Shirley Arica estuvo embarazada de él con fuerte comentario

Diego Chavarri hizo inesperada confesión de su romance con Shirley Arica. (Foto: Diego Chavarri - Shirley Arica/ Instagram)

Durante una conversación en 'La Granja Vip', Diego Chavarri realizó sorpresiva confesión que involucra a Shirley Arica.

Hace algunos años, Shirley Arica y Diego Chavarri fueron vinculados sentimentalmente. Ambos se reencontraron en 'La Granja Vip' y diversos detalles de su amorío fueron expuestos por el exchico reality; sin embargo, una de las confesiones dejó en 'shock' a los cibernautas.

Diego Chavarri insinuó que estuvo embarazada de él

Durante una conversación con 'Cri Cri', primo de Jefferson Farfán, Diego Chavarri dejó entrever que Shirley Arica le dijo que estaba embarazada. "Tono que iba, me la cruzaba, agua toda la noche. Una, dos, tres semanas, yo dije: 'No creo que se prive de tanto para ser floro'", comentó el exfutbolista.

El 'Diablito' reveló que, durante una conversación con su amigo, se enteró de que Shirley estaba tomando bebidas alcohólicas. Además, confesó que la mamá de la popular chica realidad se comunicó con él para hablar sobre el tema.

"Diego pasa esto... ¿te vas a hacer responsable?", habría indicado la mamá de la modelo durante la conversación que tuvo con Chavarry. Ante ello, el exdeportista indicó que no tenía por qué hablar sobre el tema con la señora.

(Video: La Granja Vip)

PUEDES VER: Yahaira Plasencia contó por qué fracasó su relación con Jefferson Farfán

Según contó el exchico reality, pasaron dos semanas y le informaron que la modelo tuvo una pérdida. Diego Chavarri aseguró que Shirley le hizo pasar muchas cosas durante su romance, pero el tema del embarazo fue lo más fuerte.