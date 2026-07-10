Pamela López expuso el llamativo regalo que Christian Cueva le dio a su hija

Pamela López reveló que Cueva solo le regaló una torta a su hija. (Foto: América TV - FPF)

Pamela López se animó a confesar el singular regalo que le dio el futbolista a su hija y sorprendió a muchas personas.

Pamela López contó cómo se dio el reciente encuentro entre Christian Cueva y la hija mayor que tienen en común. La influencer explicó que el futbolista pudo compartir un momento con la menor un día antes de la celebración de su cumpleaños.

Pamela López reveló que le regaló Cueva a su hija

En declaraciones para América Espectáculos, López reveló que conversó previamente con sus hijos para que el reencuentro se realizara de la mejor manera, ya que, según afirmó, ellos aún enfrentan situaciones que les generan incomodidad.

"Conversé con ellos para que se pueda dar este encuentro porque ellos tienen muchas cosas que les incomoda. Solo las personas que vivimos y sabemos lo que realmente sienten mis hijos lo pueden entender", expresó.

Pamela también contó que Christian Cueva llegó con una torta para sorprender a su hija durante el breve tiempo que compartieron juntos antes de la fiesta principal.

(Foto Cueva/ Instagram - América TV)

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La exintegrante de 'La Granja VIP' aseguró que el cumpleaños de la menor estuvo lleno de cariño y rodeado de las personas que más la quieren. Aunque no pudo cumplir al cien por ciento con la lista de regalos que pidió su hija, destacó que lo más importante fue que disfrutó de un día muy especial junto a sus seres queridos.