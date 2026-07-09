Isabella Ladera revela el difícil estado que atraviesa a días de dar a luz

Isabella Ladera lloró desconsoladamente ante dolores por su embarazo. (Foto: Isabella Ladera/ Instagram)

La pareja de Hugo García preocupó a sus seguidores al aparecer entre lágrimas por los intensos dolores que sufre en la recta final de su embarazo.

Isabella Ladera preocupó a sus seguidores al aparecer llorando desconsoladamente en un video publicado en TikTok. La influencer, que ya tiene 39 semanas de embarazo, confesó que los intensos dolores físicos la han llevado al límite.

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Isabella Ladera rompió en llanto a pocos días de dar a luz

Entre lágrimas, la pareja de Hugo García contó que sufre fuertes molestias en la espalda, no puede dormir ni caminar con normalidad y siente que no puede dedicarle todo el tiempo que quisiera a su hija Mía. "Estoy muy cansada, ya me duele mucho", expresó visiblemente afectada.

Horas después, Isabella llevó tranquilidad a sus seguidores desde su cuenta de Instagram. La venezolana explicó que sufrió un colapso emocional debido a los cambios hormonales propios del embarazo y aseguró que ya se encontraba mucho mejor.

(Foto: Isabella Ladera/ TikTok)

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Además, respondió algunas preguntas de sus seguidores y reveló que continúa padeciendo intensos dolores en las caderas, la espalda y gran parte del cuerpo, pese a mantenerse activa durante el embarazo.

En otra publicación, Isabella confesó que pasó una noche muy difícil por los dolores, los escalofríos y las náuseas. Aun así, aseguró que intenta mantenerse positiva mientras espera con ilusión la llegada de su bebé.

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