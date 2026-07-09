Janet Barboza respondió y desmintió a Ethel Pozo tras acusación de traición

Janet Barboza rechazó que Ethel insinuará que fueron “traicioneros”. Foto: Instagram

Tras las declaraciones de Ethel Pozo que la dejaron a ella y Edson Dávila como traicioneros, Janet Barboza decidió responderle con todo a su excompañera.

Janet Barboza decidió responder con todo luego de que Ethel Pozo la señalara, junto a Edson Dávila, por una supuesta traición tras su salida de América Televisión. La conductora de América Hoy no solo negó esa versión, sino que también mostró pruebas y aseguró que la historia habría sido distinta, pues Ethel ya tendría encaminado otro proyecto laboral: La Granja VIP.

A través de sus redes sociales, la popular ‘Rulitos’ sostuvo que tanto ella como Edson Dávila fueron claros desde el inicio sobre su intención de continuar en América Televisión. Según explicó, la propuesta de GV Producciones apareció cuando Ethel Pozo ya habría recibido una oportunidad de trabajo, por lo que negó haber actuado a espaldas de su compañera.

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¿Qué dijo Janet Barboza sobre las declaraciones de Ethel Pozo?

“El día de ayer ha sido tocado mi nombre, se han dicho cosas que no se ajustan a la verdad, lo voy a hacer desde el respeto, cariño. No se pueden decir cosas que afecten el honor y la honra de las personas (…) Nuestra compañera Ethel Pozo, tal como lo puso en redes sociales, en octubre recibió una propuesta de trabajo desde México a ‘La Granja VIP’. En noviembre tiene la certeza de que va conducir ese programa y el 12 de diciembre va a México a ver este formato que va a conducir. Cuando nos enteramos del formato mucho después nos llenó de alegría”, afirmó.

Janet también remarcó que nunca tuvo entre sus planes cambiarse a Panamericana Televisión y que esa posición la comunicó de manera directa al equipo. "En mis planes, siempre dije, fui muy frontal en contarle a todo el equipo que Panamericana no era una opción, no era un canal al que yo quería moverme”, añadió la conductora. Además, señaló que Edson Dávila pensaba igual y que ambos escucharon la propuesta por respeto, aunque no tenían intención de aceptarla. “Lo dejamos claro por escrito, en conversaciones con los productores, con los directivos...”, expresó Janet Barboza.

Finalmente, la conductora reveló que una semana antes de grabar el último programa del 2025, ella y Edson Dávila informaron oficialmente que seguirían en América Televisión. Con ello, Janet Barboza buscó desmentir la versión de Ethel Pozo y dejar claro que, según su postura, no existió ninguna traición.



(Fuente: @josepastord/Instagram)

Janet Barboza rechazó que Ethel insinuará que fueron “traicioneros”

Janet Barboza también lamentó que Ethel Pozo se refiriera a ella y a Edson Dávila como “traicioneros”. La conductora aseguró que esa versión no representa lo que realmente pasó durante las conversaciones y negociaciones que se dieron antes de definir el futuro del programa.

“No quiero hacer de esto un conflicto, pero no me gustan las mentiras, tampoco me gusta que se digan cosas que no corresponden a la verdad para que, de alguna u otra forma, Edson y yo quedemos como traicioneros”, manifestó Janet Barboza.