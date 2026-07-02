Isabella Ladera sorprendió con importante noticia sobre la llegada de su bebé con Hugo García

Isabella Ladera confirmó que su bebé llegará este mes. Foto: Instagram

Isabella Ladera compartió una nueva actualización de su embarazo. La llegada de su bebé está cada vez más cerca.

Isabella Ladera emocionó a sus seguidores al confirmar que su bebé nacerá este mes. A través de una publicación en redes sociales, la influencer compartió detalles de la recta final de su embarazo y dejó ver lo ansiosa y feliz que se encuentra por la llegada de su pequeño.

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Isabella Ladera confirmó que su bebé llegará este mes

En una historia de Instagram, Isabella Ladera aparece mostrando su avanzado embarazo y acompañó el momento con un mensaje lleno de ternura. “Julio es el mes de mi gordito”, escribió, dejando claro que la cuenta regresiva ya comenzó y que muy pronto tendrá a su bebé en brazos.

La noticia no tardó en generar reacciones entre sus fans, quienes le enviaron mensajes de cariño y buenos deseos para esta nueva etapa. Isabella Ladera vive uno de los momentos más especiales de su vida y sus seguidores están atentos a cada detalle del nacimiento de su bebé.



(Fuente: Instagram)

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Hugo García habló sobre sus miedos de ser papá

Hugo García está a pocos días de convertirse en padre, ya que la llegada de su bebé está prevista para julio de 2026. En medio de esta etapa tan especial, el modelo decidió interactuar con sus seguidores a través de una cajita de preguntas en su cuenta oficial de Instagram, donde respondió algunas consultas sobre cómo viene viviendo la paternidad. Una de las preguntas que más llamó la atención fue: “¿Cómo van los miedos de la paternidad?”.

Ante ello, el exintegrante de 'EEG' se mostró sincero y compartió una emotiva reflexión sobre este nuevo momento en su vida. “Creo que el miedo nunca desaparece, solo se transforma. Hoy se está transformando en ilusión, emoción y unas ganas enormes de conocer a mi hijo. No existe un manual para ser el papá perfecto, pero sí sé que mi hija va a crecer sabiendo cuánto lo amo y que siempre di lo mejor de mí”, escribió Hugo García.