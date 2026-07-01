Marcelo Tinelli volvió a interactuar con Milett Figueroa y avivó los rumores de reconciliación

Marcelo Tinelli le dio like y comentó una sensual foto de Milett Figueroa. (Foto: Milett Figueroa/ Instagram)

¿Se darán una segunda oportunidad? El conductor argentino reapareció en las redes de Milett Figueroa con un inesperado comentario.

Los rumores de una posible reconciliación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli volvieron a tomar fuerza. Esta vez, el conductor argentino llamó la atención de sus seguidores al dejar un cariñoso comentario en una publicación de la modelo peruana.

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Marcelo Tinelli comentó una foto de Milett Figueroa

Durante el fin de semana, Milett compartió en su cuenta de threads una serie de fotografías en las que aparece disfrutando de unos días de descanso en la playa y posando frente al espejo. La publicación estuvo acompañada por la palabra "Recap".

Lo que nadie esperaba era la reacción de Marcelo Tinelli. El presentador argentino comentó la publicación con un breve, pero llamativo mensaje: "Muy hermosa siempre", gesto que fue difundido por el programa 'Amor y Fuego'.

El comentario también despertó sospechas de que Milett habría desbloqueado a Tinelli en sus redes sociales. Hace unas semanas, el conductor había contado que no podía comunicarse con la modelo porque ya no lograba encontrarla en las plataformas digitales.

(Foto: Amor y Fuego)

Cabe recordar que, cuando Milett habló por primera vez sobre el fin de su relación con Marcelo Tinelli, confesó que seguía enamorada del conductor argentino. En ese momento, él ya era vinculado sentimentalmente con Rossana Almeyda.

Ahora, el reciente acercamiento en redes sociales y la coincidencia en Miami han vuelto a encender las versiones de una posible reconciliación entre la modelo peruana y conductor argentino.