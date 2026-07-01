Suheyn Cipriani se desmayó en vivo y sufrió aparatosa caída que le hizo perder dos dientes

Tras lo sucedido, la modelo fue al doctor y deberá hacer reposo absoluto. (Foto: Suheyn Cipriani / Instagram)

La modelo alarmó a sus seguidores al desmayarse en vivo y explicó que se sentía mal desde hace varios días.

Momentos de angustia vivió Suheyn Cipriani durante una transmisión en vivo desde Miami. La modelo peruana se descompensó frente a sus seguidores, la modelo sufrió una fuerte caída que le provocó la pérdida de dos dientes.

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Suheyn Cipriani se desmayo durante transmisión en TikTok

Antes del incidente, la exparticipante del Miss Grand International All Star contó que se había quedado en el hotel porque se sentía mal. Incluso reveló que en los últimos días había sufrido constantes mareos y que ya se había desmayado en otra oportunidad.

"Ayer me paré rapidito y literalmente me desmayé. Todo se puso negro y abrí los ojos cuando ya estaba en el piso con un dolor de cabeza. Hoy en la mañana me volvió a pasar en el baño", relató la modelo durante la transmisión.

Pese a sentirse mal, Suheyn continuó conversando con sus seguidores. Incluso les pidió que no se asustaran si llegaba a desmayarse. Minutos después perdió el conocimiento y la cámara cayó al suelo, generando preocupación entre quienes seguían el en vivo.

Horas más tarde, la modelo reapareció para explicar que el golpe fue muy fuerte. "Me caí de cara, se me han volado dos dientes y me duele mucho la cabeza. Me siento súper malita", confesó.

(Video: Amliv.clips)

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Cipriani también contó que acudió al médico tras el accidente y que los exámenes descartaron un problema de salud. Según explicó, solo sufrió una descompensación que terminó provocando la aparatosa caída, por lo que ahora permanece en reposo mientras se recupera.

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