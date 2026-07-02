Soy Luna vuelve con 'Soy Luna Tour: el último show' tras una década

'Soy Luna Tour: el último show' llegará a Lima el viernes 20 de noviembre. Foto: Difusión

Las entradas se podrán adquirir en preventa exclusiva el sábado 4 y domingo 5 de julio para clientes del BBVA a través de Ticketmaster. La venta general se realizará desde el lunes 6 de julio por el mismo medio.

El elenco de Soy Luna vuelve a presentarse en vivo con 'Soy Luna Tour: el último show' en una gira que marcará el esperado regreso de sus protagonistas a los escenarios y recorrerá Latinoamérica a partir de octubre de 2026.

'Soy Luna Tour: el último show' llegará a Lima el viernes 20 de noviembre en el Arena 1 Park de la Costa Verde en San Miguel.

Las entradas podrán adquirirse en preventa exclusiva para clientes del BBVA que abonen con tarjetas del banco, el sábado 4 y domingo 5 de julio, a través de Ticketmaster y demás canales de venta habilitados. La preventa contará con descuento exclusivo del 15% para clientes del BBVA. La venta general comenzará el lunes 6 de julio a través de los mismos canales. El evento tiene además una zona con precios populares.

En una celebración inolvidable para los fans de la serie, Karol Sevilla, Michael Ronda, Ruggero Pasquarelli, Malena Ratner y Gastón Vietto, junto a un destacado cuerpo de bailarines en escena, encabezarán esta experiencia única en vivo. El show reunirá las canciones más icónicas de 'Soy Luna' con los temas de la nueva temporada, en una propuesta especialmente diseñada para celebrar la música, los recuerdos y la emoción de volver a vivir 'Soy Luna' una vez más.



(Fuente: Difusión)

Todas las novedades de la gira se podrán encontrar en las cuentas oficiales del tour en Instagram y Tik Tok: @soylunaultimotour.

Este anuncio llega en el marco del estreno de 'Soy Luna: Volver a Rodar', la nueva temporada de la serie original de Disney+, que estrenará el próximo 24 de julio en la plataforma de streaming y abrirá un nuevo capítulo de esta historia que promete volver a emocionar a fans y conquistar nuevas generaciones.

Las tres primeras temporadas de la serie ya están disponibles en Disney+, donde los fans pueden revivir la historia y prepararse para el estreno de la nueva temporada.

La producción del show está a cargo de Golden Peak Live Entertainment en Sociedad con F&M Entertainment.