Melissa Klug revela que ella y Jesús Barco luchan contra la misma enfermedad

Melissa Klug y Jesús Barco reveló que fueron diagnosticados con depresión. (Foto: Foto: Café con la Chevez)

Durante una entrevista, Melissa Klug reveló que ella y su pareja fueron diagnosticados con una delicada enfermedad.

La relación entre Melissa Klug y Jesús Barco ha pasado por momentos complicados en los últimos meses, especialmente tras el ampay difundido por Magaly Medina que dejó al futbolista fuera del ámbito deportivo por un tiempo.

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En medio de esa situación, Jesús Barco preocupó a sus seguidores al publicar un mensaje en redes sociales donde dejaba entrever que atravesaba un cuadro depresivo.

Ahora, la propia Melissa Klug decidió hablar del tema en el podcast 'Café con la Chevez' y sorprendió al revelar que ambos han sido diagnosticados con depresión, una situación que han venido enfrentando como pareja.

Melissa Klug y Jesús Barco sufren de depresión

La empresaria contó que no es un tema nuevo para ella, ya que incluso ha recibido tratamiento médico en el pasado. "Yo muchos años he estado con psiquiatra y he sido medicada", confesó, asegurando que comprende lo que vive su pareja.

Sobre Barco, explicó que la situación se agravó luego de los problemas en su carrera profesional. "Se le cerraron las puertas en el fútbol, entonces estaba pasando por un momento depresivo", señaló.

(Foto: Café con la Chevez)

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Melissa Klug también indicó que la forma de ser del futbolista hizo más difícil el proceso, ya que suele ser reservado y poco comunicativo, lo que generó una distancia entre ambos.

A pesar de ello, la 'Blanca de Chucuito' dejó en claro que no piensa soltarle la mano y que está dispuesta a acompañarlo en su recuperación, asegurando que todo es parte de un proceso.