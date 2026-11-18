Ivana Yturbe hace desesperado pedido para recuperar sus joyas robadas. Foto: Instagram

Ivana Yturbe, esposa de Beto Da Silva atraviesa un difícil momento y recurrió a sus redes sociales para pedir ayuda.

La modelo e influencer Ivana Yturbe sorprendió a sus seguidores al revelar que fue víctima de un robo que la dejó profundamente triste. A través de sus redes sociales, la exchica reality contó que le sustrajeron varias joyas, entre ellas sus anillos de compromiso, matrimonio y aniversario, que representan momentos importantes de su historia de amor con el futbolista Beto Da Silva.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, Ivana Yturbe compartió una fotografía de los accesorios desaparecidos y expresó su tristeza por lo ocurrido. La modelo explicó que los delincuentes se llevaron algunas de sus pertenencias más especiales, por lo que decidió hacer pública la situación con la esperanza de recuperar sus joyas.

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Ivana Yturbe denuncia robo de sus anillos de matrimonio y compromiso

Con un mensaje cargado de tristeza, la esposa de Beto Da Silva contó lo sucedido y dejó en evidencia lo afectada que se encuentra por la pérdida de sus anillos. “Gente, me pasó algo horrible! Se robaron mi anillo de matri, compromiso y aniversario junto con otros anillos!! Estoy demasiado triste”, escribió en sus historias de Instagram.

Para Ivana Yturbe, las joyas robadas no son simples accesorios, pues cada una guarda recuerdos importantes de su relación con el futbolista. El anillo de compromiso, el aro de matrimonio y la joya de aniversario simbolizan diferentes etapas de su vida sentimental, por lo que perderlos ha significado un duro golpe emocional para la influencer.



(Foto: Instagram)

Ivana Yturbe hace desesperado pedido para recuperar sus joyas robadas

Lejos de quedarse de brazos cruzados, Ivana Yturbe decidió pedir ayuda públicamente para encontrar sus pertenencias. La modelo hizo un llamado a sus seguidores para que estén atentos ante cualquier persona que intente vender los anillos e incluso aseguró que estaría dispuesta a pagar para recuperarlos debido a su enorme valor sentimental.

“Si alguien se los ofrecen por favor me escriben, así sea para recompra. Tiene demasiado valor sentimental para mí y Beto”, expresó la exchica reality, dejando claro que su principal preocupación es volver a tener las joyas que representan momentos inolvidables junto a su esposo.

Hasta el momento, Ivana Yturbe y Beto Da Silva no han revelado mayores detalles sobre las circunstancias ni el lugar donde ocurrió el robo. Sin embargo, la denuncia de la modelo ha generado preocupación entre sus seguidores, quienes han mostrado su solidaridad ante la difícil situación que atraviesa la pareja.