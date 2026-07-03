Jackson Mora, expareja de Tilsa Lozano, fue detenido tras ser denunciado por grave delito

Jackson Mora fue detenido por la Policía. Foto: captura Instagram

Jackson Mora en serios problemas judiciales. el ex de Tilsa Lozano fue arrestado y enmarrocado durante un operativo fiscal.

Jackson Mora vuelve a estar en el ojo de la tormenta. La expareja de Tilsa Lozano fue detenido durante la madrugada del jueves 2 de junio, luego de ser señalado como presunto integrante de una organización criminal conocida como ‘Los arquitectos del fraude’.

Jackson Mora fue detenido por la Policía

Según imágenes difundidas por el programa de Magaly Medina, el boxeador fue intervenido junto a otras personas durante un megaoperativo realizado en Lima y Callao. Entre los detenidos también figura su hermana, Noelia Ruth Mora Rodríguez. Ambos permanecerán siete días en las celdas de la Dirincri mientras se desarrollan las investigaciones preliminares.

El programa de espectáculos mostró documentos del Ministerio Público en los que se detallan los hechos que involucran a Jackson Mora y a su hermana, relacionados con una empresa vinculada a ambos. En el informe se indica que existirían “elementos de convicción de la existencia de una banda criminal dedicada a cometer fraudes informáticos, mediante la vulneración de los sistemas informáticos”.

Una de las imágenes que más llamó la atención fue la de Jackson Mora con el chaleco negro de detenido de la Policía Nacional y un rostro visiblemente serio. La escena contrastó con la imagen de empresario exitoso que solía mostrar en redes sociales, donde presumía viajes, lujos y una vida acomodada junto a su entonces esposa, Tilsa Lozano.



(Fuente: Magaly TV)

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¿Por qué fue denunciado y detenido Jackson Mora?

Según la acusación fiscal, la empresa FFC MMA SAC, relacionada con Jackson Mora y su hermana, habría recibido importantes transferencias de dinero provenientes de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, en Chincha. Estos movimientos financieros habrían generado sospechas sobre un presunto caso de fraude informático.

Ante esta situación, el alcalde de dicha comuna aseguró que no autorizó esas operaciones y pidió bloquear las cuentas asociadas a la empresa. FFC MMA SAC fue creada en 2017 y tenía como gerente general a Noelia Mora, hermana de Jackson Mora, después de que el boxeador dejara ese cargo anteriormente.

Jackson Mora negó grave acusación en contra de él y su hermana

Cuando el caso se hizo público hace unos meses, Jackson Mora negó estar vinculado con las presuntas irregularidades y aseguró que no sabía de dónde provenía el dinero investigado, situación en la que también aparece mencionada su hermana. El deportista sostuvo que Noelia Mora no recibió ningún monto y que él no tenía conocimiento de esos movimientos.

“Noelia no ha recibido nada, brother. Noelia no ha recibido nada. La verdad, que yo tenga conocimiento, no hay nada. Al cien por ciento, no sé nada. Y que yo me haya reunido con este tipo o el alcalde y yo no me haya enterado, brother, es imposible que yo no me entere. Uno sabe lo que entra, uno sabe la plata que hay", declaró.