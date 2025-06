¿Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro rumbo al altar? Esto reveló Ethel Pozo

Hace unas semanas, Xiomy Kanashiro reveló que le gustaría tener un hijo con Farfán. Foto: Instagram

En los últimos días, Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro se mostraron muy felices en su viaje por Italia. ¿Se casarán? Te lo contamos.

A pesar de los problemas que tuvo con Darinka Ramírez, la madre de su última hija, Jefferson Farfán ha logrado mantener la estabilidad de su relación amorosa con Xiomy Kanashiro. Por ello, realizaron un romántico viaje por Italia en donde se lucieron más felices que nunca.

¿Jefferson Farfán se casará con Xiomy Kanashiro?

Jefferson Farfán ha estrechado lazos con los conductores de ‘América Hoy’ desde que los recibió en su casa en 2024. A partir de ese encuentro, Ethel Pozo, hija de Gisela Valcárcel, se animó a compartir algunos detalles sobre el presente del exfutbolista y lo que podría venir en su vida sentimental.

Aunque Ethel aclaró que respeta las conversaciones privadas que tuvo con Farfán, como cuando él les confió antes que a nadie la existencia de su hija menor, sí se atrevió a contar algo importante: el futbolista estaría pensando seriamente en su relación con Xiomy Kanashiro luego de llevarla a Europa. Según Pozo, Jefferson quiere formalizar y dar un paso importante: casarse.

“Se ven divinos en su último viaje a Italia y vaticino que él le pedirá la mano. Jefferson se nota muy enamorado, están felices, no hay duda que el amor tocó su puerta”, dijo Ethel Pozo en una entrevista para Trome, dejando entrever que la relación va viento en popa.

Además, Ethel comentó que ve muy diferente a Farfán ahora que está enamorado. Dice que no es común verlo mostrando tanto afecto en público, pero esta vez ha compartido fotos con Xiomy en redes sociales, lo cual, para ella, demuestra que el amor ha traído un cambio positivo en él.



(Foto: Instagram)

Xiomy Kanashiro reveló que le gustaría tener un hijo con Farfán

Hace unas semanas, Xiomy Kanashiro declaró para el programa ‘América Hoy’ y aseguró que su relación con Jefferson Farfán sigue siendo sólida. Durante la entrevista, confesó que le “encantaría” que el exfutbolista sea el padre de su primer hijo, aunque aclaró que por ahora ese tema no es una prioridad para ella.

Cuando le preguntaron si veía a Jefferson como el padre de su primer hijo, Xiomy respondió: “Yo creo que sí, no estaría con una persona si es que no voy a hacer una familia más adelante, pero ahorita no es prioridad”, dejando abierta la posibilidad de formar una familia en el futuro.