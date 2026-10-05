Jorge Luna confirma que será papá por tercera vez junto a Melissa con divertidas fotos

Jorge Luna se convertirá en padre por tercera vez. (Foto: Jorge Luna / IG)

El comediante sorprendió a sus seguidores al confirmar que volverá a ser papá y dedicó unas emotivas palabras a la madre de sus hijos.

Jorge Luna emocionó a sus seguidores al anunciar que junto a su esposa, Melissa, volverán a convertirse en padres. La pareja espera con mucha felicidad la llegada de un nuevo integrante a su hogar.

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Jorge Luna anuncia que será papá con divertida publicación

El artista confesó que tenía "demasiado en el corazón" y muy pocas palabras para describir lo que siente en este momento. Aseguró que pocas veces en su vida se había sentido tan feliz, agradecido y emocionado al mismo tiempo.

Con mucha ilusión, contó que ambos soñaban con volver a ser padres y que finalmente esa espera se hizo realidad. Fiel a su estilo, acompañó el anuncio con algunas bromas, pero dejó claro que detrás de ellas existe una enorme felicidad por esta nueva etapa.

"Una personita viene en camino a cambiarlo todo, una vez más", expresó con emoción al confirmar la llegada de su bebé. Sus palabras reflejaron la alegría que siente al saber que su familia seguirá creciendo

.(Foto: Jorge Luna / IG)

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El comediante también dedicó un mensaje especial a su esposa Melissa, a quien agradeció por los grandes regalos que le ha dado a lo largo de su vida. "Los regalos más grandes de mi vida, me los diste tú", escribió, demostrando el profundo amor y agradecimiento que siente por su esposa.

Ahora, la pareja se prepara para recibir a su nuevo bebé y comenzar una etapa llena de emociones, cambios y momentos inolvidables. Una nueva personita llegará para llenar aún más de amor a su familia.