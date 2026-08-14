Shirley Arica pasó por cirugía de emergencia por problemas con sus prótesis mamarias

Shirley Arica estará en descanso médico durante algunos días. Foto: captura YouTube

La chica reality Shirley Arica se ha visto obligada a suspender sus actividades tras ser intervenida de emergencia.

Shirley Arica generó preocupación entre sus seguidores al contar que tuvo que ser operada de emergencia por una complicación con una de sus prótesis mamarias. La modelo compartió detalles de lo ocurrido y explicó que la situación empeoró con el paso de los días.

Shirley Arica fue intervenida de emergencia

La exchica reality publicó imágenes desde una clínica y reveló que venía sintiendo molestias desde hacía algún tiempo. Sin embargo, el dolor comenzó a aumentar, por lo que decidió acudir a un centro médico para conocer qué estaba pasando.

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Tras realizarse los exámenes correspondientes, los especialistas determinaron que debía ser intervenida de emergencia para evitar que el problema se agravara. Shirley contó que la complicación estaba relacionada con el desplazamiento de una de sus prótesis mamarias.

Luego de la cirugía, la influencer llevó tranquilidad a sus seguidores y confirmó que todo salió bien. “Ayer fui a la operación y, gracias a Dios, todo salió bien. Ahora tendré unos días de descanso médico para enfocarme en mi recuperación y permanecer en casa”, expresó.



(Foto: Instarandula)

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Shirley Arica estará en descanso médico durante algunos días

A través de sus historias de Instagram, Shirley Arica también contó que las molestias habían comenzado meses atrás, pero se volvieron más fuertes recientemente. Esta situación la llevó a buscar ayuda médica y finalmente ingresar al quirófano.

Ahora, la modelo deberá permanecer en reposo durante algunos días mientras continúa con su recuperación. La intervención tuvo como objetivo corregir el problema con la prótesis y evitar posibles complicaciones mayores.