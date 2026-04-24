Connie Chaparro revelar cómo le detectaron cáncer a la piel: "Se me cayó el mundo..."

La querida actriz reveló que el diagnóstico hizo que su 'mundo' se derrumbara y contó detalles de su enfermedad.
Connie Chaparro conmovió a sus seguidores al revelar que fue diagnosticada con cáncer de piel. A través de un video en redes sociales, contó cómo recibió la noticia y el difícil proceso que atravesó en las últimas semanas.
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Connie Chaparro confesó que tiene cáncer
Según relató, todo comenzó cuando acudió al dermatólogo por una alergia y decidió aprovechar la consulta para revisar sus lunares. Fue en ese momento que el especialista detectó uno sospechoso en su brazo y le recomendó realizarse una biopsia.
La actriz confesó que la espera de los resultados fue un momento muy angustiante, especialmente porque se encontraba trabajando en una obra de teatro y grabando una novela. Días después, recibió el diagnóstico: melanoma in situ. "Se me cayó el mundo, me asusté horrible", expresó.
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Connie Chaparro señaló que la noticia la impactó aún más porque siempre fue muy cuidadosa con su salud y la protección solar de su familia. Sin embargo, tras acudir a un cirujano oncólogo y realizarse los tratamientos correspondientes, logró salir adelante.
(Foto: Cannie Chaparro/ Instagram)
Además, aprovechó para hacer un llamado a la prevención, recomendando a sus seguidores realizarse chequeos médicos periódicos para detectar cualquier anomalía a tiempo.
Tras compartir su testimonio, la esposa de Sergio Galliani recibió múltiples mensajes de apoyo por parte de colegas y seguidores, quienes destacaron su fortaleza y valentía frente a esta difícil experiencia.
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