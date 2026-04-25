Yahaira Plasencia contó por qué fracasó su relación con Jefferson Farfán

Yahaira Plasencia también recordó su escena en la maletera. Foto: captura YouTube

Por primera vez, la salsera Yahaira Plasencia se sinceró sobre lo que pasó cuando retomó su relación con Farfán.

Yahaira Plasencia volvió a hablar sin filtros sobre su pasado con Jefferson Farfán y dejó claro que su experiencia le hizo cambiar totalmente su forma de pensar sobre las segundas oportunidades en el amor. La cantante fue directa al señalar que, según lo vivido, cuando una relación se quiebra, difícilmente puede volver a ser la misma.

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¿Qué dijo Yahaira Plasencia sobre su pasado amoroso con Farfán?

En una entrevista con el diario Trome, Yahaira fue consultada sobre su segunda oportunidad con Farfán. “Claro y chévere, pero no funcionó. Por experiencia propia digo que las segundas oportunidades no existen, cuando algo se rompe, se rompe. Por eso, la decisión que tomó Onelia me parece la más acertada, la más correcta, porque ella le dio una segunda oportunidad a Mario”, comentó la salsera, dejando ver que no cree en volver a intentarlo en una relación cuando ya hubo una ruptura fuerte.

En otro momento, la cantante también respondió sobre las críticas y rumores que la vincularon a la separación entre Farfán y Melissa Klug. Yahaira aseguró que no fue lo más duro que vivió en esa etapa, aunque sí tuvo que enfrentar muchas opiniones en su contra.

“De hecho, tenía un país entero culpándome por todo y echándome la culpa de muchas cosas, pero yo siempre dije que todo cae por su propio peso. En algún momento siempre se sabe la verdad”, expresó la artista, reafirmando que con el tiempo las cosas terminan aclarándose.



(Foto: Instagram)

Yahaira Plasencia también recordó su escena en la maletera

La salsera también recordó su bochornoso episodio en la maletera. “Mis hermanos me los mandan. Yo me río ahora, pero en ese entonces yo me sentía la Reina del Sur. Eso fue muy fuerte. Alguien ese día me fregó y me fregó bien…”, recordó.