La Casa de Timoteo vuelve de la televisión a la magia del circo

El Circo de La Casa de Timoteo tendrá funciones del 9 de julio al 30 de agosto. (Foto: La Casa de Timoteo)

¡Estará de la refurinfunflay! Timoteo junto al Profesor Otto regresan para sacarte sonrisas.

Tras más de 30 años de trayectoria, el personaje más carismático de la televisión, Timoteo, vuelve con un nueva aventura que nos traslada a través del tiempo junto a su inseparable compañero el Profesor Otto en la recordada Casa de Timoteo que se instalará del 9 de julio al 30 de agosto en Megaplaza de Independencia.

La química entre ambos, forjada en décadas de complicidad frente a las cámaras, se traslada a la tarima del circo y se convierte en el arma más poderosa para enfrentar al villano Dr.Tuercas Flojas.

A través de impresionantes actos circenses de alto impacto, travesuras, los musicales que marcaron a una generación y saltos temporales que recorren desde la prehistoria hasta nuestra era, ellos deberán unir fuerzas para proteger el Cubículo de energía.

(Foto: La Casa de Timoteo)

Más allá de la tecnología y los efectos visuales, esta puesta en escena celebra la magia de un dúo que ha marcado a generaciones. ¿Lograrán detener al villano, recuperar el Cúbiculo de energía y salvar la esencia de la diversión? Una historia donde la nostalgia se encuentra con la vanguardia en un homenaje épico a la trayectoria de los íconos de la fantasía y la diversión de cada fin de semana.

La Casa de Timoteo tendrá 3 funciones diarias de 3pm, 5pm y 8:15pm en la carpa que se levantará en Megaplaza de Independencia. Las entradas ya se encuentran disponibles en la plataforma digital de Teleticket con atractivos descuentos con tarjetas del Banco Falabella.