La polémica tiktoker 'Moca' transmitió su parto en TikTok y rompió en llanto al ver a su bebé

La influencer se mostró emocionada con el nacimiento de su bebé. (Foto: Moca/ TikTok)

¡Nació 'Munra'! La tiktoker decidió que todos sus seguidores presenciaran el nacimiento de su primer hijo; video live se viralizó en poco tiempo.

La espera terminó para Moca. La tiktoker finalmente dio a luz a su bebé y decidió compartir este importante momento con sus seguidores a través de una transmisión en vivo por su cuenta personal de TikTok.

Moca transmitió en TikTok el parto de su bebé

Más de 30 mil personas se conectaron al live para acompañar virtualmente a la influencer durante el nacimiento de su pequeño. Moca quiso mostrarle a su comunidad uno de los momentos más importantes de su vida.

Durante la transmisión, la tiktoker se mostró visiblemente emocionada y no pudo contener las lágrimas al recibir a su bebé. La escena generó diversas reacciones entre los usuarios que siguieron el nacimiento en tiempo real.

(Video: Joss)

Haybin también estuvo presente durante este momento especial y acompañó a Moca mientras daba a luz. Su presencia quedó registrada durante la transmisión que reunió a miles de seguidores.

De esta manera, la tiktoker compartió con su público el final de una etapa que comenzó cuando anunció su embarazo. El nacimiento de su bebé rápidamente generó comentarios y muestras de cariño en redes sociales.