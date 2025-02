Leslie Stewart reveló el fuerte trabajo que realizó para sobrevivir en Miami

Leslie Stewart tienes 3 hijos. El padre de sus hijos es Karim Rifai. Foto: Instagram/captura YouTube

Por primera vez, la exmodelo Leslie Stewart contó detalles sobre una faceta poco conocida de su vida cuando buscó una oportunidad fuera del Perú.

Leslie Stewart es una reconocida actriz peruana con amplia trayectoria en producciones nacionales. La exmodelo ha participado en populares telenovelas como ‘Eva del edén’, ‘Ven baila quinceañera’ ‘Mil oficios’ ‘Los Vílchez’ y más. Sin embargo, para continuar con su carrera actoral decidió migrar a Miami.

Lejos de los reflectores y los sets de grabación, tuvo que reinventarse para poder subsistir en un entorno competitivo y exigente. Antes de trabajar en actuación, en Estados Unidos, Leslie Stewart tuvo que realizar fuertes trabajos para sobrevivir.

¿En qué trabajó Leslie Stewart cuando radicó fuera del país?

En una entrevista para el programa ‘Vida y milagros’, en sus propias palabras, Leslie compartió cómo se convirtió en "la men de los techos" y luego en "la men de los pisos" para sobrevivir en Miami. “Antes de actuar, trabajé en construcción”, contó Leslie Stewart.

“Era ‘la men de los techos’ y después era ‘la men de los pisos’. Claro, ponía los techos. Cuando la gente me dice: ‘Ay, qué pituca, qué rubiecita’, les respondo: ‘Señores, yo me ponía mis rodilleras, mi casco y, arrodillada, colocaba los tills en los baños. Me encantaba retirar el wallpaper del lugar donde me contrataban; le aplicaba spray, lo limpiaba y lo dejaba listo. También trabajaba en los techos. Formaba parte de una empresa y me pagaban bien”, reveló la actriz.

¿A qué se dedica Leslie Stewart?

La conocida actriz Leslie Stewart volvió al Perú en 2011. En los últimos años ha participado en novelas peruanas como ‘Los otros Concha’ (2024), ‘Súper Ada’ (2024) y ‘Princesas’ (2020-21). También ha participado en el programa de cocina ‘El gran chef famosos’.

En la actualidad, la actriz se encuentra soltera, pero tuvo una larga relación con Karim Rifai. Producto de este romance tiene tres hijos que son Nadim Rifai de 25 años, Ariana Rifai de 23 y Malek Rifai de 20 años de edad, quienes aparecen en sus redes sociales de manera ocasional.