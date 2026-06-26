¿Ya nació el hijo de Hugo García? Isabella Ladera decidió contar la verdad tras foto viral

Isabella Ladera recalcó que esa foto es antigua y la bebé es su hija. (Foto: Isabella Ladera/ Instagram)

Una fotografía de la influencer con un recién nacido se volvió viral en redes sociales y desató especulaciones sobre la llegada de su bebé con Hugo García.

Isabella Ladera tuvo que salir al frente para aclarar una información que se viralizó rápidamente en redes sociales y que generó confusión entre sus seguidores.

PUEDES VER: Korina Rivadeneira dio noticias sobre su padre luego de los terremotos en Venezuela

¿Isabela Ladera ya dio a luz al hijo de Hugo García? Esto dijo la influencer

Todo ocurrió luego de que una cuenta de Facebook, que utiliza su nombre, difundiera fotografías de un recién nacido asegurando que la influencer ya había dado a luz. La publicación se propagó en cuestión de horas.

Sin embargo, la venezolana negó rotundamente la información y aclaró que las imágenes no corresponden a su actual embarazo, desmintiendo así los rumores que circulaban en internet.

A través de un video, Isabella Ladera explicó que no tiene ninguna relación con dicha cuenta y aseguró que desconoce cómo logró obtener verificación en la plataforma.

“No soy yo. Yo sé que está verificada, yo sé que tiene mi nombre, pero no soy yo. Yo ni siquiera tengo acceso a un Facebook”, señaló la creadora de contenido.

(Foto: Isabella Ladera/ Instagram)

PUEDES VER: Samantha Batallanos lanzó polémico comentario y minimizó a Suheyn Cipriani tras oficializar con su ex

Asimismo, precisó que las fotografías difundidas no son actuales y pertenecen al nacimiento de su hija mayor, Mia, ocurrido hace seis años. Incluso, la influencer respondió directamente a un comentario en TikTok donde se felicitaba por la supuesta llegada del bebé, aclarando nuevamente la situación: “Esta es mi hija, hace 6 años, no mi hijo”.