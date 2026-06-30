Pamela López reveló la triste medida que tomaron sus hijos contra Christian Cueva

Pamela López reveló que sus hijos no quieren ver a Christian Cueva. (Foto: América TV)

Tras la denuncia pública del futbolista, Pamela López explicó por qué sus hijos no tienen contacto con su padre.

Pamela López se pronunció luego de que Christian Cueva denunciara a su madre por presuntamente impedir que vea a sus hijos, pese a existir un régimen de visitas. La aún esposa del futbolista respondió a las acusaciones y aseguró que fueron los propios menores quienes decidieron no mantener contacto con su padre.

Pamela López reveló por qué sus hijos no quieren ver a Cueva

La influencer explicó que no había podido hablar antes debido a su participación en La Granja VIP. Asimismo, rechazó que ella o su madre sean las responsables de impedir las visitas del deportista.

"Mi mamá tiene más de 65 años y en su haber nunca ha tenido ni una sola denuncia. Anteriormente era yo la mala madre que no los dejaba ver, ahora es mi mamá. Mañana te encargo a mis hijos y sales denunciado. Entonces, pregúntate qué mal estás haciendo para que tus hijos no quieran verte", expresó.

Pamela López también señaló que Christian Cueva cuenta con un régimen de visitas y que puede solicitar encuentros con sus hijos. Sin embargo, aseguró que la decisión final depende de los menores.

"Él tiene un régimen de visita, puede solicitar verlos, el tema es si mis hijos quieren verlo y qué ha hecho él para que mis hijos tomen una postura que es bastante triste", manifestó.

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La influencer confesó que la situación le causa mucho dolor, ya que considera preocupante que sus hijos, pese a su corta edad, se hayan visto afectados por los problemas familiares.

"Como mamá me duele y me preocupa porque son pequeñitos y se dan cuenta de todo. Mis hijos están bastante afectados y, sobre todo, mi hijita, la mayor, no desea verlo", concluyó.