Onelia Molina se mostró junto a famoso exfutbolista uruguayo: ¿y Kevin Díaz?

Onelia Molina se encontró con el uruguayo Diego Lugano. Foto: Instagram

La integrante de ‘EEG’ Onelia Molina sorprendió a sus seguidores al lucirse con el deportista uruguayo.

Onelia Molina llamó la atención al aparecer junto al exfutbolista uruguayo Diego Lugano en Miami, pocos días después de confirmar que se encuentra en “saliditas” con Kevin Díaz. La arequipeña compartió un momento divertido con el histórico defensor y no pasó desapercibida en redes.

Onelia Molina se encontró con el uruguayo Diego Lugano

La odontóloga fue vista bailando con el excapitán de la selección uruguaya cerca de una playa en Estados Unidos. Además, aprovechó el encuentro para grabar un video con él, en el que le hizo algunas preguntas y mostró la buena conexión que había entre ambos.

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Durante la conversación, Onelia Molina conversó con Diego Lugano, quien actualmente se desempeña como comentarista del Mundial 2026 para una cadena internacional. El exfutbolista confesó que le gusta el pisco peruano, el ceviche y también expresó su respeto por Paolo Guerrero como jugador.

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando la chica reality le preguntó quién era su peruana favorita. Ante ello, Diego Lugano respondió que ella, generando risas y complicidad. Incluso, ambos se animaron a jugar fútbol, dejando ver una buena química durante su encuentro.



(Fuente: Instagram)

¿Qué dijo Onelia Molina sobre su situación con Kevin Díaz?

En ‘EEG’, Katia Palma le preguntó a Onelia Molina sobre su situación actual con Kevin Díaz. La conductora quiso saber directamente si entre ellos había solo una amistad o si ya eran enamorados, pero la chica reality aclaró que todavía se están conociendo y que prefiere tomar las cosas con calma.

“No somos enamorados, pero estamos saliendo. Me estoy dando la oportunidad de conocerlos un poco más fuera del programa. Me parece un diez de diez. (¿Entonces por qué no oficializas?) No quiero. Estoy conociendo, es mi proceso como yo quiera y como fluya, sin forzar a nadie. No le hago daño a nadie”, expresó la arequipeña.