Melissa Klug rompió su silencio sobre su juicio con Pamela López y le aconsejó que se dedique a trabajar

Melissa Klug lanzó un mensaje directo al mencionar que Pamela López debería enfocarse en trabajar. Foto: Instagram

¡Fuerte! Melissa Klug no solo mandó a trabajar a Pamela López, también aseguró que facturó mucho mencionándola.

Hace unos años, Pamela López acusó a Melissa Klug de haber mantenido una relación clandestina con su aún esposo, el futbolista Christian Cueva. Esto generó que la ‘Blanca de Chucuito’ le responda públicamente e interponga una demanda. Tras esta fuerte tensión, ambas volvieron a verse las caras en el reality de convivencia ‘La Granja Vip’.

En este sentido, en una entrevista para Trome, Melissa Klug volvió a referirse a Pamela López luego de ser consultada por el juicio que ambas habrían mantenido en el pasado. La empresaria fue clara al señalar que actualmente no tiene interés en hablar de ella, pues considera que no forma parte de sus prioridades ni de su día a día.

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¿Qué dijo Melissa Klug sobre su juicio con Pamela López?

Al ser preguntada si el proceso legal con Pamela López seguía vigente, Melissa Klug respondió que no estaba pendiente del tema. “Los procesos no sé en qué quedaron. Yo de verdad los abandoné, se los dejé encargado a un abogado, le dije ya tú continúa”, comentó, dejando entrever que decidió tomar distancia del caso.

La popular ‘Blanca de Chucuito’ también aseguró que Pamela López no es una persona que aporte a su vida. “No es una persona que a mí me sume. Ella ya habló muchísimos años de mí”, expresó. Además, indicó que hoy está enfocada en su familia, su trabajo y otros asuntos personales.

Melissa Klug también recordó que, en su momento, sintió que Pamela López hablaba constantemente de ella en los medios. “Literalmente ella facturó mencionándome a mí”, afirmó.



(Foto: Instagram)

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Melissa Klug a Pamela López: “Que se dedique a trabajar”

En otro momento, Melissa Klug lanzó un mensaje directo al mencionar que Pamela López debería enfocarse en trabajar y construir su propio nombre. “Que se dedique a trabajar y que se haga un nombre en esta jungla. Como yo digo, es bien difícil mantenerse, pero bueno, le deseo de verdad que consiga trabajo y pueda mantener a sus hijos y mantener la calidad de vida que ella ha llevado muchísimos años con sus hijos”, señaló.

Finalmente, Melissa Klug dejó claro que no quiere seguir mencionando a Pamela López, pues considera que hablar de ella no le aporta nada. “Yo particularmente no necesito hablar de ella, no me genera, no me suma. Al contrario, me resta”, sentenció, cerrando así el tema.