¿Mario Hart y Korina Rivadeneira terminaron? Así respondió el exchico reality

Mario Hart afirmó que él y Korina están tranquilos, pero no desmintió crisis. Foto: captura 'Amor y Fuego'/Instagram

¿Se acabó el amor entre Mario Hart y Korina Rivadeneira? El piloto de autos fue consultado sobre lo que estaría pasando en su relación con la madre de sus hijos.

Según informó el programa 'Amor y Fuego', Mario Hart y Korina Rivadeneira habrían puesto fin a su matrimonio después de nueve años juntos, y aparentemente el exchico reality ya no estaría conviviendo con la modelo. Los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre fueron quienes dieron a conocer esta reveladora información.

¿Qué dijo Mario Hart sobre su relación con Korina Rivadeneira?

Ante la ola de especulaciones, el exchico reality decidió romper el silencio y aclarar la situación. En diálogo con el programa 'Amor y Fuego', Mario Hart explicó: “Son temas privados que creo que tenemos todo el derecho de mantenerlos en privado y, como les digo, si en algún momento se da que tengamos que comunicar o anunciar algo, nos encargaremos nosotros como personas responsables de hacerlo”.

PUEDES VER: Tepha Loza publicó desgarrador mensaje en sus redes sociales tras la muerte de mamá

El piloto de autos también resaltó cómo las redes sociales pueden generar rumores y malentendidos: “Uno deja ver algo y empieza a tejerse historias, a hacerse cuentos. La verdad es que nuestros temas familiares, desde hace un tiempo, hemos decidido mantenerlos privados. Pero lo único que puedo decir es que estamos tranquilos, que todo está tranquilo”.

Cuando el reportero le preguntó si todo estaba bien con Korina, Mario Hart reafirmó su postura: “Sí, estamos tranquilos. Eso es lo importante y lo que realmente nos importa: nuestra tranquilidad”. El exintegrante de ‘Esto es guerra’ también agregó: “Para los que se preocupan, simplemente decirles que estamos tranquilos y eso es lo más importante”.



(Fuente: 'Amor y Fuego')

¿Mario Hart reconoció crisis en su relación con Korina?

Al ser consultado, si en su relación con Korina Rivadeneira ha habido altibajos o una crisis, Mario Hart respondió: “Por supuesto, los matrimonios tienen sus crisis; no todo es siempre color de rosa y felicidad. Sería ideal, pero sería mentira decir que siempre existen matrimonios perfectos. Lo normal, creo yo, son estos altibajos que forman parte de la convivencia.”