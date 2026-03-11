Melissa Loza rompió en llanto tras confirmar la muerte de su madre tras lucha contra el cáncer

Melissa Loza recibió el pésame de sus amigas. Foto: captura América TV

Melissa Loza vivió un momento muy doloroso en ‘Esto es guerra’ al confirmar entre lágrimas el fallecimiento de su madre.

La modelo peruana Melissa Loza conmovió a todos durante el programa ‘Esto es guerra’ al revelar que su madre falleció después de enfrentar una dura batalla contra el cáncer. El espacio televisivo le rindió un homenaje con un emotivo video de despedida que conmovió a todos los presentes. Durante el momento, la chica reality no pudo contener las lágrimas frente a cámaras.

Melissa Loza reveló duró momento tras muerte de su madre

Fue el conductor del programa Mathías Brivio, quien explicó que Melissa Loza había estado ausente debido a la muerte de su mamá. En este sentido, la modelo le dedicó palabras llenas de amor y respeto a su madre, recordando su fortaleza durante la enfermedad. La modelo contó que el fallecimiento ocurrió el sábado 7 de marzo y habló con sinceridad sobre el dolor que vive junto a su familia. Sus declaraciones reflejaron la profunda tristeza que atraviesa tras la pérdida.

Asimismo, la participante de 'Esto es guerra' destacó que esta difícil experiencia deja una enseñanza importante para ella y sus hermanos. Según explicó, la lucha de su madre les recordó la importancia de no rendirse ante las adversidades y de valorar cada momento que se comparte con los seres queridos.

“Mi valiente, porque así la llamaba, luchó hasta el final y sabe que me siento más que orgullosa de ella. Nos dejó una gran enseñanza de vida, a seguir luchando en la vida. Atesoraré en mi alma los momentos hermosos que vivimos”, manifestó la modelo, recordando con cariño la fortaleza de su madre.

Entre lágrimas, Melissa Loza también habló sobre lo duro que han sido estos días para toda su familia. “No es un momento fácil, he vivido días muy duros al lado de mis hermanos, de toda mi familia. La partida de mi mami fue el día sábado”, expresó la modelo, evidenciando el profundo impacto que esta pérdida ha tenido en su entorno más cercano.



(Fuente: 'Esto es guerra')

Melissa Loza recibió el pésame de sus amigas

La noticia también generó una ola de mensajes de apoyo en redes sociales. La actriz Fiorella Flores le dedicó un emotivo comentario a Melissa Loza: “Mi Meli te abrazo con toda mi alma, te quiero, tu mami siempre contigo. Tú eres una guerrera noble y bella en todo sentido”.

Por su parte, la cantante y exintegrante de Esto es guerra, Micheille Soifer, también expresó su solidaridad con la modelo. A través de un breve pero sentido mensaje escribió: “Te quiero amiga, te acompaño en tu dolor”. Asimismo, Sandra Muente se sumó a las muestras de cariño y le envió palabras de aliento en este difícil momento. “Mucha fuerza Meli. Eres una persona hermosa. Tu mami siempre estará contigo”, manifestó.