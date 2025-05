Padre biológico de Cassandra Sánchez de Lamadrid y su fuerte confesión sobre el cambio de apellido de su hija

Carlos Morales y Jessica Newton tuvieron 3 hijos. Foto: captura YouTube/Instagram

El empresario Carlos Enrique Morales Andrade ha remecido la farándula al revelar un secreto poco conocida de su hija biológica Cassandra Sánchez de Lamadrid.

Jessica Newton ha tenido una exitosa carrera como empresaria, exreina de belleza y directora del certamen Miss Perú. Desde que volvió a estar al frente del concurso en 2015, ha sido la encargada de preparar a jóvenes peruanas para competir en eventos internacionales de belleza. Pero, aunque su trabajo es muy reconocido, su vida personal también ha llamado la atención de los medios, especialmente su historia sentimental.

Jessica es madre de cuatro hijos y está casada desde hace años con el español Fernando Sánchez de Lamadrid. Juntos formaron una familia desde el año 2004. Sin embargo, hay una parte de su pasado que sigue generando interés: su relación anterior con Carlos Morales, un empresario y político que es el padre biológico de tres de sus hijos, incluyendo a Cassandra Sánchez De Lamadrid.

La dolorosa confesión del padre biológico de Cassandra Sánchez de Lamadrid

Carlos Morales Andrade, quien fue pareja de Jessica y es el padre biológico de Cassandra, reapareció recientemente en los medios después de mucho tiempo. En sus declaraciones, mostró el dolor que siente por la decisión de su hija de cambiarse el apellido. Cassandra ahora lleva el apellido de Fernando Sánchez de Lamadrid, el esposo actual de su madre y quien ha estado presente en su vida desde pequeña.

En una entrevista para el pódcast Sin permiso, Morales Andrade contó lo difícil que fue enterarse de ese cambio. “Le pidieron que lo hiciera y ella accedió porque quiere mucho a su madre. (...) Es doloroso, dolorosísimo”, expresó. A pesar del tiempo que ha pasado, confesó que esta situación todavía le afecta profundamente.



(Foto: Instagram)

El testimonio de Carlos Morales sobre su relación con Jessica Newton

Carlos Morales Andrade, exejecutivo de Aerocontinente, contó que mientras enfrentaba problemas legales y laborales en Estados Unidos por el escándalo de la aerolínea, comenzaron a circular versiones que lo alejaron de su familia. “Yo estaba en Estados Unidos enfrentando toda esta historia y, seguramente, le dijeron a Jessica ‘él no regresa’, porque se va a quedar allá y, quizás, le metieron todo el miedo del mundo”, explicó, dando a entender que eso pudo influir en la decisión de alejarlo de su hija.

La relación con su hija Cassandra Sánchez de Lamadrid está completamente rota. Morales confesó que no tiene ningún tipo de contacto con ella y que no conoce ni a su yerno, el cantante Deyvis Orosco, ni a su nieto. “No hay en este momento una relación... No conozco a mi yerno... a mi nieto tampoco”, declaró con tristeza, dejando ver lo mucho que le duele esta situación familiar.