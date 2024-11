Pamela Franco se sinceró: lo que le gusta y no le gusta de 'Cuevita'

Pamela Franco reveló lo que le gusta y no le gusta de Christian Cueva. (Foto: redes sociales)

¡Pamela Franco se confesó! En entrevista, la cantante contó qué es lo que más le gusta de Christian Cueva.

Gracias al gran éxito de ‘Dile la verdad’, la cantante nacional Pamela Franco ha reconocido que se encuentra en el mejor momento de su carrera musical. No obstante, tras dejarse ver junto a Christian Cueva, la cantante también se estaría dando una nueva oportunidad en el amor. En este sentido, se animó a hablar sobre el jugador de Cienciano. ¿Qué dijo? Te lo contamos

Pamela Franco se confesó sobre Christian Cueva

En 'Entrevistas de Salsa' en Radiomar, Pamela Franco se animó a confesar que no le gusta que Christian Cueva sea terco. “No hay muchas cosas de él que no me gusten. Lo que más no me gusta es que es terco”, señaló la cantante.

No obstante, la intérprete de ‘Dile la verdad’ no dudó en llenar de elogios al jugador de Cienciano. “Me encanta el vacilón que tiene porque yo soy provinciana y soy así también. La gente no comprende que hay momentos de la vida. Él es una persona como todas. A mí me gusta porque empatamos bien, sino que a veces hay situaciones que son diferentes”, expresó.

En este sentido, Pamela Franco resaltó que le agrada de Christian Cueva, su diversión, que le gusta la cumbia y que también suele ser expresivo. También señaló que no pensó que el exseleccionado se iba a subir a cantar con ella y que no le parece mal que él fluya de esa manera.

Pamela Franco desmiente embarazo

“Esa ecografía es de mi Cata. Estuve ayer y una persona me la pidió en un momento para hacerle un cuadro. Yo no recordaba que se la había dejado y me la devolvió ayer”, aclaró Pamela Franco, descartando de esta manera un posible embarazo de Christian Cueva.

