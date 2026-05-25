¿Quién es Alexandra Morillo, la modelo peruana que participó en casting de Victoria’s Secret?

La peruana Alexandra Morillo y su casting en Victoria’s Secret. Foto: Instagram

El Perú es clave. Natalie Vértiz y Luciana Fuster no fueron las únicas modelos peruanas que participaron del casting de Victoria’s Secret.

Alexandra Morillo se convirtió en una de las peruanas más comentadas en redes sociales luego de participar en el casting presencial del Victoria’s Secret Fashion Show 2026, realizado en Miami. Aunque otras figuras peruanas como Natalie Vértiz y Luciana Fuster también asistieron al evento, la modelo logró captar la atención de muchos usuarios por su seguridad y elegancia en la pasarela.

La peruana Alexandra Morillo y su casting en Victoria’s Secret

La joven modelo participó en la importante convocatoria el pasado viernes 22 de mayo en Estados Unidos. Durante su presentación, Alexandra desfiló frente al jurado usando un conjunto negro de dos piezas, destacando por su presencia y desenvolvimiento sobre la pasarela.

Entre los miembros del jurado se encontraba la reconocida supermodelo Gigi Hadid. Tras vivir esta experiencia, Alexandra compartió su emoción en redes sociales con un mensaje que rápidamente se volvió viral. “Querido yo joven, hemos llegado a un casting #Victoriassecret #peruana”, escribió en su cuenta oficial de Instagram, donde recibió cientos de mensajes de apoyo y felicitaciones.

Días antes del casting, la modelo había contado que fue seleccionada para participar en la convocatoria de la famosa marca, noticia que la emocionó muchísimo. Alexandra confesó que nunca imaginó llegar tan lejos dentro de un evento tan importante de la industria de la moda internacional.

“Todavía me cuesta creerlo. Desde chiquitita soñaba con algún día poder estar cerca de algo así. Esto representa muchísimo. No solo por la marca, sino por lo que significa: los años de trabajo, los castings, los rechazos, los viajes, las pasarelas, los momentos en los que una duda de sí misma y, aun así, sigue”, expresó Morillo en sus plataformas digitales.



(Fuente: Instagram)

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¿Quién es Alexandra Morillo?

Alexandra Morillo tiene 29 años y es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de Lima. A lo largo de su carrera en el mundo de los certámenes de belleza, logró importantes reconocimientos, como su ingreso al top 10 del Miss Asia Pacífico en 2019.

Además, fue coronada Miss World Perú Lima en 2020 y posteriormente Miss Perú USA en 2023. En septiembre de 2022, hizo historia al convertirse en la primera candidata casada en participar en el Miss Perú, luego de los cambios en el reglamento de la franquicia internacional. Actualmente, está casada con Jorge Masvida, expeleador de artes marciales mixtas de la UFC.