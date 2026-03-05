Rosángela Espinoza y Patricio Parodi se dan apasionado beso y Flavia López quedó en 'shock'

¡Lo que muchos esperaban! Rosángela Espinoza y Patricio Parodi cumplieron un reto de actuación y sorprendieron a todos al darse un apasionado beso.
Rosángela Espinoza y Patricio Parodi protagonizarán un inesperado beso durante un reto de actuación en 'Esto es Guerra'. La escena se desarrolló frente a las cámaras del reality, mientras el público y los propios participantes observaban atentos el desenlace del desafío.
Rosángela Espinoza y Patricio Parodi se dan apasionado beso en 'Esto es Guerra'
La dinámica consistía en interpretar una escena de 'Al fondo hay sitio', pero el giro inesperado llegó cuando Espinoza y Parodi sellaron su actuación con un apasionado beso frente a todos. Las cámaras no tardaron en enfocar a Flavia López, quien se encontraba entre los combatientes observando el momento.
Según se pudo ver, algunos compañeros intentaron cubrirle los ojos a la modelo para evitar que presenciara la escena. Sin embargo, el gesto terminó llamando aún más la atención y evidenció la incomodidad que se vivía en ese instante dentro del set.
Tras finalizar la actuación, el ambiente cambió rápidamente. Los guerreros Jota Benz, Raúl Carpena y Said Palao celebraron el reto y se acercaron a felicitar efusivamente a Patrio Parodi.
Por su parte, Katia Palma no ocultó su entusiasmo por el momento televisivo. "No puede ser. Picos de rating... Oye, qué buen beso, puedes repetirlo. Ojos cerrados y corazón a mil. Lo importante es ese beso. No sé si ha sido ficción o verdad", comentó en pleno programa.
