Sheyla Rojas habría descubierto infidelidad de Sir Winston: Magaly hizo fuerte confesión

Magaly Medina se animó contar detalles del fin de la relación entre Sheyla y Sir. (Foto: Sheyla Rojas/ Instagram)

Magaly Medina reveló que Sheyla Rojas habría descubierto algo sobre Sir Winston que la llevó a poner fin a su historia de amor.

La separación de Sheyla Rojas y Sir Winston sigue dando de qué hablar. Durante su programa, Magaly Medina aseguró que fue la modelo quien decidió poner fin a su relación con el empresario mexicano tras cinco años de romance.

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Sheyla Rojas tiene bloqueado a Sir Winston tras terminar relación

Durante su programa, la conductora dejó entrever que la ruptura estaría relacionada con información que Sheyla habría descubierto recientemente sobre el comportamiento de Sir Winston. Sin embargo, evitó dar mayores detalles. "Hay cosas que no puedo contar, ¿o sí?", comentó inicialmente.

Más adelante, en conversación con Mónica Cabrejos, la periodista volvió a referirse al tema y afirmó que la exchica reality se enteró de situaciones que habrían cambiado por completo su percepción sobre el empresario. "Hay cosas que se ha enterado de la conducta de él. Creo, porque no puedo decirlo. Pero algo ha pasado", expresó.

(Foto: Magaly TV La Firme)

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"La Sheyla le terminó a Sir Winston. Lo tiene hasta bloqueado, ¿saben? Ella le terminó", afirmó Magaly Medina, dejando abierta la incógnita sobre las verdaderas razones del quiebre sentimental entre la modelo y el empresario mexicano.