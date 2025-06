Tilsa Lozano explotó: le preguntaron si hombres casados la habían coqueteado

Tilsa Lozano no tomó nada bien una de las preguntas que le hicieron en vivo y no se guardó nada.

Tilsa Lozano respondió sin titubeos a Ric La Torre durante la transmisión en vivo del programa ‘La Noche Habla’, cuando le preguntó si alguna vez un hombre casado le había sido infiel. La conversación surgió en medio del debate sobre el caso de Ale Fuller y Flavia Laos, tras las recientes declaraciones de Pablo Heredia.

Ric intentó justificar a Flavia Laos, pero Tilsa fue contundente: “Para mí no puede ser defendida porque, principalmente, era amiga de la otra. Ahí radica el problema. No hay eso que me mintió y me floreó”.

El influencer aprovechó la ocasión para preguntarle: “¿Tú tienes códigos de amigas? ¿Si el marido por ahí intenta gilear? ¿Te ha pasado?”. Por ello, Tilsa Lozano no dudó en contestarle.

“Todo el mundo sabe qué me ha pasado, no me hagas una pregunta estúpida. Pero yo ya no tengo 25 años. Que venga alguien y me floree, es una cosa. A mí me han hecho todo, me han engañado, me han mentido, me han metido cuerno, todo. Pero que digas que no sabías y me baje a tu marido, esa valla no corre”, expresó muy molesta.

(Fuente: Panamericana TV)

Como se recuerda, años atrás la ahora conductora de televisión admitió que en el 2013 tuvo una relación con el ‘Loco’ Vargas mientras él estaba casado con Blanca Rodríguez, madre de sus cinco hijos.

