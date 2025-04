Tilsa Lozano rompió su silencio tras ampay con Jackson Mora: esto dijo

Tilsa Lozano aclaró la situación con su todavía esposo. Foto: Facebook

Tilsa Lozano estaba distanciada de su esposo Jackson Mora por supuesta infidelidad, pero las cámaras de Magaly Medina los captaron juntos.

En su reciente programa La Noche Habla, Tilsa Lozano no esquivó las preguntas sobre el complicado momento que atraviesa su relación con Jackson Mora. Esto ocurrió después de que ambos fueran vistos ingresando al mismo hotel, según imágenes difundidas por el programa de Magaly Medina.

La conductora dejó claro que no hablará por presión mediática, sino cuando ella lo decida. “He necesitado tiempo para procesar lo que pasó en febrero”, expresó, recordando que en ese mes su esposo fue vinculado con otra mujer. Tilsa remarcó que todavía está en proceso de asimilar lo sucedido.

¿Qué dijo Tilsa Lozano sobre su relación con Jackson Mora?

Durante la emisión, la exmodelo aclaró que no tiene inconveniente en hablar del tema, pero que lo hará con responsabilidad. “Sí voy a hablar de todas maneras, yo no tengo problemas en hacerlo... pero lo voy a decir mañana”, afirmó, agregando que prefería centrarse en su invitado del programa. “Hoy prefiero dedicarnos a Renato...creo que merece respeto”, puntualizó.

Tilsa también resaltó su derecho a manejar su vida privada a su ritmo. “Voy a hablar, pero voy a hablar cuando a mí me dé la gana de hablar”, sentenció, dejando en claro que no se dejará apurar por lo que diga la opinión pública.

Finalmente, reafirmó que cuando decida contar lo ocurrido, lo hará de forma transparente y sin rodeos. “Lo haré cuando yo quiera, de una manera seria, como corresponde el tema. Así que, mañana voy a hablar”, concluyó Tilsa Lozano.



(Foto: Facebook)

¿Por qué Tilsa Lozano y Jackson Mora se habían distanciado?

Según declaraciones de Andrés Rodríguez Hoyos, exsocio del boxeador Jackson Mora, este habría tenido una aventura durante un viaje a Colombia. Rodríguez afirmó que existen pruebas que demostrarían la supuesta infidelidad. Desde que esta información salió a la luz, la relación entre Tilsa Lozano y el deportista quedó en pausa, sin confirmaciones ni desmentidos claros por parte de ellos.

Ante esta situación, Tilsa decidió borrar todas las fotos que tenía con Mora en sus redes sociales y evitó mencionarlo directamente. No obstante, sus comentarios en televisión dejaron entrever su molestia. Una de las frases que más llamó la atención fue cuando dijo en pleno programa: “Después no vengas lloroncito diciendo ‘yo no hice nada’. ¡Qué apechugue!”.